Soudan: Le président du CST visite l'hôpital universitaire Al-Naw et félicite le personnel médical

22 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

-- Le président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et commandant en chef des forces armées, le Lieutenant-Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a effectué samedi une visite d'inspection à l'hôpital universitaire Al-Naw d'Omdurman, où il a été reçu par le directeur de l'établissement, le Dr Jamal Al-Tayib.

Le président du CST a visité les services et les unités de soins de l'hôpital, évaluant la qualité des services et des soins médicaux prodigués aux patients.

Il a exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance pour le rôle essentiel et les efforts considérables déployés par le personnel médical et soignant de l'hôpital, qui continue d'assurer les services de santé et de prodiguer des soins d'urgence aux blessés malgré le contexte difficile que connaît le Soudan.

Le président du TSC a également adressé ses félicitations au Dr Jamal Al-Tayib, directeur de l'hôpital universitaire Al-Naw d'Omdurman, pour l'obtention du prix humanitaire Aurora 2025, en reconnaissance de ses efforts exceptionnels et de son dévouement dans la fourniture de services médicaux et de soins de santé aux citoyens de l'État de Khartoum pendant la guerre.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.