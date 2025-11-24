Soudan: Le président du CST visite l'hôpital universitaire Al-Naw et félicite le personnel médical

-- Le président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et commandant en chef des forces armées, le Lieutenant-Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a effectué samedi une visite d'inspection à l'hôpital universitaire Al-Naw d'Omdurman, où il a été reçu par le directeur de l'établissement, le Dr Jamal Al-Tayib.

Le président du CST a visité les services et les unités de soins de l'hôpital, évaluant la qualité des services et des soins médicaux prodigués aux patients.

Il a exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance pour le rôle essentiel et les efforts considérables déployés par le personnel médical et soignant de l'hôpital, qui continue d'assurer les services de santé et de prodiguer des soins d'urgence aux blessés malgré le contexte difficile que connaît le Soudan.

Le président du TSC a également adressé ses félicitations au Dr Jamal Al-Tayib, directeur de l'hôpital universitaire Al-Naw d'Omdurman, pour l'obtention du prix humanitaire Aurora 2025, en reconnaissance de ses efforts exceptionnels et de son dévouement dans la fourniture de services médicaux et de soins de santé aux citoyens de l'État de Khartoum pendant la guerre.