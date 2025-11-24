Sénégal: Le Musée des civilisations noires accélère sa transformation institutionnelle

Le Musée des civilisations noires (Mcn) engage une nouvelle étape de sa restructuration avec la nomination de Awa Sène Sarr à la tête de l'Association des amis du Mcn, l'arrivée de Sandiéry Sy comme ambassadeur et la création d'un Comité international d'orientation. Pour le directeur général Mouhamed Abdallah Ly, ces décisions traduisent la volonté de « repositionner le Mcn comme une institution moderne, ouverte et influente sur la scène mondiale ».

Amorcée depuis la prise de fonction de son directeur général, Mouhamed Abdallah Ly, en septembre 2024, suivie de l'installation du président du Conseil d'administration, Ibrahima Wane, en mars 2025, la réorganisation institutionnelle du Musée des civilisations noires (Mcn) poursuit sa dynamique. « Nous consolidons les fondations du musée pour en faire une institution de référence, ouverte, moderne et profondément ancrée dans les enjeux contemporains », a expliqué le directeur général, dans un document, indiquant qu'il inscrit cette nouvelle phase dans une vision globale de repositionnement stratégique.

Parmi ces évolutions, la nomination de la comédienne et metteure en scène Awa Sène Sarr à la présidence de l'Association des amis du Mcn constitue une étape importante. Figure emblématique de la scène culturelle africaine, engagée pour la sauvegarde du patrimoine immatériel et la transmission des savoirs, elle incarne une personnalité respectée dans les milieux artistiques et intellectuels.

« Awa Sène Sarr est une personnalité dont l'intégrité, l'expérience et l'engagement renforceront l'ancrage social du musée. Son leadership permettra de rapprocher davantage le Mcn des communautés culturelles », enseigne une note du Mcn. Sous sa présidence, l'Association jouera un rôle renforcé dans la mobilisation du public et l'appui aux initiatives innovantes en faveur des publics du musée.

Le musée accueille également un nouvel ambassadeur, Sandiéry Sy, stratège en innovation et expert des écosystèmes créatifs. Il devient le deuxième à occuper cette fonction après le basketteur Galo Fall, artisan de la Basketball africa league (Bal). Son profil, tourné vers l'innovation et les modèles organisationnels émergents, correspond pleinement aux ambitions d'un musée résolument tourné vers le futur.

« Le Mcn doit être un espace d'avant-garde, capable d'anticiper les transformations du monde culturel et numérique. La vision prospective de Sandiéry Sy sera un atout déterminant pour renforcer notre capacité d'innovation », a estimé le directeur général.

Un musée tourné vers le futur

Sandiéry Sy aura notamment pour mission de faciliter les partenariats nationaux et internationaux et de soutenir la stratégie de digitalisation du musée. D'ailleurs, il a récemment supervisé l'organisation du Dakar Slush au Mcn ainsi qu'un grand hackathon national sur la digitalisation, qui a recueilli 540 manifestations d'intérêt, plus de 220 projets soumis, 10 projets d'innovations retenus, dont 5 finalistes.

Autre pilier de cette réorganisation : la création d'un Comité international d'orientation (Cio) composé de quinze membres, chargé d'accompagner le Mcn dans sa projection internationale et de renforcer son positionnement dans le paysage muséal mondial. Ce comité est coordonné par l'historien et chercheur Amzat Boukari-Yabara, spécialiste des dynamiques panafricaines et des circulations intellectuelles.

Il est entouré d'artistes, de curateurs et d'intellectuels de renom issus du continent et de la diaspora, parmi lesquels Koulsy Lamko, Malcom Ferdinand, Ndongo Samba Sylla, Anne Wetsi Mpoma, Pascale Obolo ou encore Oulimata Guèye. Parmi les missions du Cio figurent la proposition d'axes de recherche novateurs, l'anticipation de grandes transformations du secteur muséal, l'identification des tendances émergentes, la mobilisation de réseaux académiques et culturels, ainsi que la formulation de stratégies de fundraising et de mécénat.

Pour Mouhamed Abdallah Ly, la mise en place de ce comité répond à une ambition claire : « Nous voulons inscrire le Musée des Civilisations noires dans une dynamique globale, en dialogue constant avec les intellectuels, les créateurs et les institutions du monde entier. Le Cio sera une boussole stratégique pour notre avenir ».

Avec ces nominations et ce nouveau cadre de gouvernance, le Mcn affirme son intention de devenir un espace d'innovation culturelle, de recherche et de création, tout en consolidant sa place dans les grands dialogues internationaux. « Notre objectif est de faire du Musée des Civilisations noires une institution forte, inclusive, ouverte sur le monde et capable de répondre aux défis culturels, technologiques et sociétaux de notre temps », a affirmé le directeur général.