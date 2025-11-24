Sénégal: Transactions commerciales - Ouverture du Forum national sur la facilitation du commerce

Le Forum national sur la facilitation du commerce s'est ouvert ce lundi 24 novembre 2025 à Diamniadio. L'objectif de cette rencontre réunissant des experts du secteur est de repenser la chaîne du commerce à l'aune des nouvelles réalités technologiques et logistiques.

Dans un contexte d'intégration économique africaine, la facilitation du commerce apparaît, selon les initiateurs du Forum national sur la facilitation du commerce, comme un « levier essentiel de croissance, d'attractivité et de souveraineté économique ».

Ainsi, le Sénégal, à travers GAINDE 2000, a joué un rôle pionnier dans la digitalisation des procédures douanières et commerciales, notamment grâce au Guichet unique dématérialisé du commerce extérieur (GUCE).

« Les guichets uniques, notamment celles établies en Afrique établir des ponts entre elles, pour être capables crédibiliser les documents qui circulent à l'intérieur du continent. D'où, le grand intérêt avec la Zlecaf de pouvoir démarrer la mise en oeuvre opérationnelle directement avec les moyens digitaux et de ne pas passer par une étape papier », a expliqué Ibrahima Nour Eddine Diagne, administrateur général de Gaïndé 2000.

D'après lui, cette transition électronique permettrait à la région d'une part d'être plus efficace, mais surtout de développer une expertise et des capacités dans ce domaine.

Ainsi, ce Forum servira de plateforme d'échanges, d'analyse et de concertation entre acteurs publics, privés, institutionnels et experts internationaux. Le but est, pour ces experts, de repenser la chaîne du commerce à l'aune des nouvelles réalités technologiques et logistiques.

Placée sous le thème « Logistique, commerce et technologie : nouveaux challenges », cette édition mettra en lumière les transformations profondes qui redéfinissent les chaînes logistiques, les échanges commerciaux et les modèles de performance. Ceci, dans un environnement mondial marqué par l'innovation technologique et la digitalisation.

Des défis au-delà de la dématérialisation

Aujourd'hui, souligne le document de presse rendu public à cette occasion, les défis vont au-delà de la dématérialisation. Il s'agit de réinventer la logistique, de renforcer la fluidité des échanges et de mobiliser la technologie pour améliorer la compétitivité nationale et régionale.

Sur ce forum, offre donc un cadre privilégié pour : dresser le bilan des progrès réalisés ; identifier les nouveaux défis logistiques et technologiques et partager les expériences réussies d'autres pays africains.

Il convient de noter que ce Forum se tient en marge de deux événements internationaux majeurs. Il s'agit de la 11e Conférence internationale sur les guichets uniques organisée par l'Alliance africaine pour le commerce électronique (AACE) et du 44e Forum du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et le commerce électronique (UN/CEFACT).

En se tenant en marge de ces deux grandes rencontres internationales, ce forum positionne le Sénégal comme acteur de référence et partenaire crédible dans les discussions mondiales sur la modernisation du commerce.

Cet événement contribuera à projeter une image forte et moderne du Sénégal, résolument tourné vers l'efficacité, l'innovation et la compétitivité durable.

« Les travaux de ces rencontres internationales se poursuivront à Saly du 25 au 27 novembre 2025. Cette articulation permettra de valoriser la voix du Sénégal dans les discussions internationales et de créer une synergie constructive entre les réflexions nationales et les échanges régionaux et mondiaux sur la facilitation du commerce et la transformation numérique », rapporte le dossier de presse.