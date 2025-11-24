Sénégal: Collectivité léboue - Trois dignitaires seront installés le 6 décembre prochain

24 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

La Collectivité léboue de Dakar procédera, samedi 6 décembre 2025, à l'installation officielle de trois nouveaux dignitaires de Ndakarou lors d'une cérémonie coutumière prévue au Pinth de Santhiaba, à la rue 17 x 22 Médina. L'annonce est faite dans un communiqué signé par le Grand Serigne de Dakar, El Hadj Abdoulaye Makhtar Diop.

L'intronisation concernera El Hadj Mamadou Thiaw dit Latyr, nouveau Saltigué de Ndakarou, retraité de l'administration ayant servi plus de trente ans dans la gestion comptable ; El Hadj Baye Farba Moussé Paye, nouveau Djaraaf de Ndakarou, ancien contrôleur principal de classe exceptionnelle et décoré chevalier de l'Ordre national du Mérite ; et El Hadj Malick Diagne, nouveau Ndèye Dji Rèew de Ndakarou, titulaire de diplômes supérieurs en gestion et ex-directeur financier et contrôleur interne à la Lonase.

Selon la même note, la cérémonie se déroulera sous la supervision du Grand Serigne de Dakar, de l'imam ratib de la Grande Mosquée de Dakar et cadi de Dakar, El Hadj Alioune Moussa Samba, et d'El Hadj Alia Dior Guèye, Ndeye Diamhour de Ndakarou.

