Sénégal: Equipe nationale - Décès de l'ancien capitaine des Lions, Amadou Diakhou Gaye

24 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par C.G. Diop

Le football sénégalais est en deuil. L'ancien défenseur central et capitaine de l'équipe nationale, Amadou Diakhou Gaye, est décédé hier à Thiès à l'âge de 72 ans.

Formé et révélé au Lat Dior de Thiès, Diakhou Gaye avait ensuite rejoint l'AS Police, où il s'était imposé par son sens du placement, son calme balle au pied et sa rigueur défensive. Véritable roc de la défense, il incarna durant les années 1970 et 1980 l'une des figures emblématiques du football sénégalais.

Selon le journaliste Mamadou Koumé qui annonce la nouvelle, Diakhou Gaye a honoré près de soixante sélections entre 1975 et 1981, portant à plusieurs reprises le brassard de capitaine des Lions de la Teranga. Sous ses ordres, une génération entière a appris la discipline, la solidarité et le sens du devoir national.

Respecté pour son charisme et sa droiture, Amadou Diakhou Gaye laisse le souvenir d'un joueur complet, loyal et profondément attaché aux valeurs du sport. Son humilité et son engagement ont marqué plusieurs générations de footballeurs et de supporters. L'inhumation est prévue ce samedi à 15 heures à Thiès, sa ville natale.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.