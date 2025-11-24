Sénégal: Equipe nationale - Décès de l'ancien capitaine des Lions, Amadou Diakhou Gaye

Le football sénégalais est en deuil. L'ancien défenseur central et capitaine de l'équipe nationale, Amadou Diakhou Gaye, est décédé hier à Thiès à l'âge de 72 ans.

Formé et révélé au Lat Dior de Thiès, Diakhou Gaye avait ensuite rejoint l'AS Police, où il s'était imposé par son sens du placement, son calme balle au pied et sa rigueur défensive. Véritable roc de la défense, il incarna durant les années 1970 et 1980 l'une des figures emblématiques du football sénégalais.

Selon le journaliste Mamadou Koumé qui annonce la nouvelle, Diakhou Gaye a honoré près de soixante sélections entre 1975 et 1981, portant à plusieurs reprises le brassard de capitaine des Lions de la Teranga. Sous ses ordres, une génération entière a appris la discipline, la solidarité et le sens du devoir national.

Respecté pour son charisme et sa droiture, Amadou Diakhou Gaye laisse le souvenir d'un joueur complet, loyal et profondément attaché aux valeurs du sport. Son humilité et son engagement ont marqué plusieurs générations de footballeurs et de supporters. L'inhumation est prévue ce samedi à 15 heures à Thiès, sa ville natale.