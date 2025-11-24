Madagascar: Développement industriel - Un fonds national pour cibler les investissements

Un fonds national sera mis en place afin de privilégier les investissements dans des secteurs clés tels que l'agro-industrie, la transformation minière, le textile, l'énergie ou les huiles essentielles.

Lors du lancement officiel du Conseil National de l'Industrialisation de Madagascar (CNIM), le 21 novembre à Antananarivo, le ministre Andriniaina Rasoarahona a expliqué que ce fonds servira à « canaliser les ressources vers les projets industriels les plus stratégiques et les plus prometteurs ».

Il a rappelé que la mise en place de ce fonds s'inscrit dans la continuité de l'action de l'État et du dialogue public-privé, tout en soutenant la relance économique grâce à l'identification de solutions et de stratégies visant à renforcer la compétitivité des industries, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes.

De l'autre côté, le CNIM a été créé pour piloter le Pacte pour la Programmation Industrielle de Madagascar, signé en juillet 2023 après un large dialogue public-privé. Ce cadre stratégique fixe une trajectoire nationale vers une industrialisation durable et compétitive, avec l'objectif ambitieux de porter la contribution du secteur secondaire à 30 % du PIB d'ici 2040. Aussi, il sera chargé de définir et de superviser les priorités du fonds, afin de déterminer qui peut et doit bénéficier de ces investissements.

L'objectif est de « renforcer la compétitivité des industries malgaches tout en créant des emplois et en répondant aux besoins locaux ». Le ministre a ajouté que « ce fonds constitue un levier important pour structurer le développement industriel et assurer la continuité des initiatives de l'État ». Avec le soutien de la Banque africaine de développement, le CNIM pourra « superviser la mise en oeuvre du Pacte et ajuster les investissements selon les priorités du pays ».

Selon lui, ce fonds national permettra « d'encourager et d'orienter les investissements, de soutenir la croissance des entreprises locales et de renforcer durablement le secteur industriel à Madagascar ».