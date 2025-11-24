Congo-Kinshasa: CAF-C2 - « Nous voulons aller en quarts de finale », souligne Papy Kimoto

L'entraineur de l'AS Maniema Union, Papy Kimoto affirme être engagé à amener son club en quarts de finale de cette compétition interclub de la CAF.

Il a levé cette option ce samedi 22 novembre lors de la conférence d'avant-match contre Azam FC de la Tanzanie :

« C'est un groupe très relevé et avec une grande équipe de Wydad Athletic Club et les autres, l'ambition est là, elle est claire, nous on veut passer en quarts de finale ».

Cette rencontre est prévue dimanche 23 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa en marge de la première journée du groupe B de la Coupe de la Confédération Africaine 2026.

Pour leur première rencontre de l'histoire dans une telle étape dans la Coupe de la CAF, les Unionistes affichent clairement leur objectif qui est revu en hausse après l'expérience dans la même étape mais en Ligue des Champions 2024-2025, une compétition supérieure.

Papy Kimoto reconnait que Maniema Union se trouve dans un groupe très relevé et avec une grande équipe de Wydad Athletic Club et les autres.

« Kitambala, c'est un de mes anciens joueurs, on a passé de bons moments comme dans la vie, il y a aussi de mauvais moments, il était avec nous et il nous a aidés à gagner de matchs, à franchir le palier qu'on avait besoin. Ce n'est pas un match entre Kitambala et ses anciens coéquipiers, ils jouent à 11, nous, on a pensé au collectif d'Azam, on n'a pas spécialement pensé à Kitambala », a indiqué Papy Kimoto.

Capitaine de l'équipe, Osée Ndombele a demandé à son entraîneur de leur faire confiance.

L'équipe tanzanienne bénéficiera d'une présence congolaise de taille dans son ossature à l'occurrence de Jephté Kitambala, attaquant vedette d'AS Maniema Union et meilleur buteur du club sur les 2 dernières saisons.

L'autre rencontre du groupe va opposer Wydad Athletic Club du Maroc à Nairobi United du Kenya à la même date.