Congo-Kinshasa: CAF-C1 - FC Lupopo débute par une défaite face à Mamelodie Sundowns

Le FC Saint-Eloi Lupopo a essuyé une défaite (3-1) face à Mamelodi Sundowns, samedi 22 novembre, au Loftus Versfeld Stadium, pour son tout premier match en phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Dans un groupe C très relevé, le club de Lubumbashi a fait face à l'une des équipes les plus redoutables du continent.

L'expérience a parlé, et les Sundowns, maîtres du jeu, n'ont pas laissé passer l'occasion de marquer les esprits dès l'entame.

Les Sud-Africains ont entamé cette rencontre sur les chapeaux de roue en marquant dès la 4e minute de jeu grâce Nuno Santos.

Menés mais pas abattus, les Cheminots lushois ont réussi à égaliser juste avant la pause, grâce à une réalisation de Kashala Wanet Ramos à la 44e minute.

Au retour des vestiaires, les Sundowns sont revenus avec les mêmes intentions.

Marcelo Iván Allende a redonné l'avantage à son équipe à la 61e minute, avant que Nuno Santos ne porte définitivement le coup dur en inscrivant son deuxième but de la journée (3-1) à la 77e minute).

Cette défaite place logiquement Saint-Éloi Lupopo en bas du classement du groupe C avec 0 points, à égalité, mais avec une différence de buts moins favorable que le MC Alger, qui s'est également incliné (2-1 face à Al-Hilal). Les Sundowns, eux, prennent la tête du groupe avec 3 points et il est talonné par Al Hilal du Soudan 3 points.