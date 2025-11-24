Soudan: Le Président du CST - Le quartet n'est pas reconnu tant que les Émirats Arabes Unis en font partie

Le Président du Conseil de Souveraineté et Commandant Général des Forces Armées, lieutenant Général Abdel Fattah Al-Burhan, a dit que si les Émirats font partie du Quartet, le Soudan estime que ce Quartet n'est pas reconnu, d'autant plus que le monde entier a vu que l'Etat des Émirats qui soutiennent les rebelles contre l'État Soudanais.

Lors de sa réunion dimanche avec les officiers supérieurs des forces armées ayant le grade de général de brigade ou supérieur, en présence du membre du Conseil de Souveraineté commandant général adjoint lieutenant-général Yasser Al-Ata, et le membre du Conseil de souveraineté commandant général adjoint lieutenant-général Ibrahim Jaber, ainsi que le chef d'état-major et ses adjoints, le directeur adjoint des forces de police, le directeur adjoint de service de renseignements généraux et le représentant des forces conjointes, le Président du CST a précisé qu'il ne pouvait être accepté comme médiateur dans la crise, soulignant que le discours répété par Moussaad Boulos, conseiller du président américain pour les affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique, concernant la présence d'une influence de l'organisation des Frères au sein de l'armée, est un discours lancée par les Émirats arabes unis , précisant qu'il ne s'agit que d'un épouvantail utilisé par les Américains, les Saoudiens et les Égyptiens.

Il a affirmé que ces propos sont faux et mensongers, soulignant la capacité de l'institution militaire à se réformer et à restructurer ses propres structures.

Le commandant général des forces armées a ajouté que la milice terroriste Al-Daglo est une milice rebelle qui a tué et pillé les Soudanais et commis des crimes de génocide et d'épuration ethnique à leur encontre, soulignant qu'un certain nombre de pays aident cette milice, ce qui est inacceptable pour nous, sans compter le soutien apporté à cette milice par des groupes politiques, ce qui est également inacceptable.

Il a dit : " Nous ne sommes pas des partisans de guerre et nous ne refusons pas la paix, mais personne ne peut nous menacer ou nous imposer ses conditions ". Il a ajouté que le peuple soudanais n'est pas faible, tout comme son armée, affirmant sa confiance en officiers, les sous-officiers et les soldats des forces armées, en déclarant que cette confiance est la source de notre force.

Le Président du Conseil de Souveraineté et Commandant Général a affirmé que les forces armées sont déterminées à reprendre tous les territoires souillés par la rébellion au Kordofan et au Darfour, ajoutant : « Nous les chasserons du Soudan et la victoire sera notre tant que nous serons dans notre droit. »

Il a dit : « Nous sommes déterminés à mener cette bataille avec honneur et dignité, sans ingérence d'aucune partie extérieure. » Il a déclaré que la bataille pour la dignité est celle de tous les Soudanais, une bataille pour la survie du peuple soudanais, précisant que les forces armées ne combattent pas des tribus ou des groupes ethniques en particulier, et affirmant que la lutte contre les rebelles.

Il a appelé les chefs des tribus et les maires qui soutiennent Abdel Rahim Daglo à recourir à la voix de sagesse et à ne pas envoyer leurs fils dans ce carnage, en faisant allusion à la mort de nombreux jeunes de ces tribus dans cette guerre.