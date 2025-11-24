Sénégal: Valorisation des actifs publics du pays - Un accord de partenariat signé avec la Banque ouest africaine de développement

L'Etat du Sénégal et la Banque ouest africaine de développement (Boad) ont signé un protocole d'accord établissant un cadre de partenariat stratégique basé sur la valorisation des actifs publics du pays.

Selon un communiqué de presse reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), ce mécanisme innovant est destiné à renforcer la stratégie de financement du pays, à consolider sa trajectoire financière et à soutenir ses ambitions de développement, tout en améliorant la mobilisation des ressources.

Selon le document, ainsi, structuré autour de l'exploitation du potentiel économique des infrastructures du pays, le Fonds de valorisation des actifs du Sénégal (Fovas) permettra, grâce aux recettes générées par ces actifs, de diversifier les sources de financement et de soutenir durablement la croissance du pays.

Dans le cadre de ce partenariat, explique-t-on, la Boad apportera son expertise en structuration financière et jouera un rôle catalyseur pour mobiliser des investisseurs privés et des partenaires internationaux au développement. Ce dispositif permettra de regrouper des infrastructures stratégiques au sein d'un mécanisme dédié, afin de mobiliser des ressources nouvelles pour l'État et d'améliorer la qualité des services rendus aux populations.

« Cet accord marque une avancée majeure pour le Sénégal. Le Fovas, plus qu'un mécanisme financier, traduit la volonté de l'État du Sénégal de structurer l'exploitation économique des actifs publics afin de créer davantage de la valeur, d'accroitre les marges de manoeuvre budgétaires et de renforcer le financement de notre développement. Nous sommes convaincus que l'expertise de la Boad sera déterminante pour le succès de cette initiative », a déclaré Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget.

« Ce partenariat illustre la volonté commune de la Boad et du Gouvernement sénégalais de travailler en synergie pour accélérer la mobilisation des financements. Notre rôle sera d'aider l'Etat sénégalais à libérer le potentiel de valeur de ses actifs stratégiques, à garantir des investissements durables et à renforcer la résilience financière du pays au bénéfice de l'intégration régionale », a souligné Serge Ekué, Président de la Boad.