Sénégal: La production de ciment baisse de 14,0 % en août 2025

Le secteur cimentier national a connu un net ralentissement en août 2025, selon les données provisoires de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), citée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Après plusieurs mois de progression, la production de ciment accuse un repli mensuel de 14,0 %, reflétant un affaiblissement de la demande interne comme externe.

Cette contre-performance s'explique notamment par la chute des ventes locales (-23,7 %), dans un contexte de ralentissement des chantiers et d'ajustements de stocks. Les exportations, bien que moins affectées, enregistrent également un recul de 7,9 % par rapport à juillet 2025.

Une progression solide sur un an

En dépit de ce repli ponctuel, les performances du secteur affichent une dynamique globalement positive sur un an. Comparée à août 2024, la production de ciment progresse de 10,2 %. Cette hausse est principalement tirée par la forte croissance des exportations (+43,6 %), témoignant d'une demande soutenue sur les marchés régionaux. Les ventes locales, bien que moins dynamiques, enregistrent également une légère progression de 0,9 %.