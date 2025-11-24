Burkina Faso: Journée mondiale de l'enfance - Le Premier ministre rappelle aux enfants leurs devoirs

La Primature et le ministère en charge de la communication, en collaboration avec l'UNICEF ont organisé la journée mondiale de l'enfance en différé au Burkina Faso sur le thème : « Ma journée, mes droits », vendredi 21 novembre 2025 à Ouagadougou.

La vision du gouvernement du Burkina Faso est d'investir dans l'enfance, afin de bâtir une nation fière de ses valeurs. Ainsi, la primature, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, en collaboration avec l'UNICEF ont organisé la commémoration de la Journée mondiale de l'enfance, le vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou.

A l'occasion, les enfants ont eu un entretien exclusif avec le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, sur des questions majeures en lien avec l'éducation. Quatre représentants des enfants Jannis Maré, Steeve Tatiana, Amadé Ouédraogo et Oumou Dicko ont l'un après l'autre porté les préoccupations des leurs camarades au Premier ministre, Jean-Emmanuel Ouédraogo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'agit, entre autres, de la santé des enfants, l'opérationnalisation des cantines scolaires, l'assainissement et l'enseignement inclusif au sein des établissements. Le Premier ministre a expliqué que 12 % du budget de l'Etat est consacré à la santé. Il a aussi relevé la baisse drastique des coûts des prestations sanitaires, le recrutement de 5 000 médecins, la spécialisation dans divers domaines de la santé.

Des cantines endogènes

Pour la question relative aux cantines scolaires, M. Ouédraogo a rappelé que 18 milliards de francs CFA sont mobilisés pour doter toutes les écoles de vivres. « 25 000 tonnes de vivres sont déjà disponibles pour le fonctionnement des cantines pour l'année scolaire 2025-2026 », a-t-il confié.

Selon le chef du gouvernement, l'exécutif entend promouvoir les cantines endogènes à travers les champs et des jardins scolaires, qui de son avis, vise également un objectif pédagogique. En réponse à la question sur l'inclusion, le chef du gouvernement a expliqué aux élèves que les nouvelles infrastructures intègrent l'inclusion.

« Les latrines, les escaliers et bien d'autres commodités tiennent compte des enfants avec un handicap », a-t-il assuré. Puis de rappeler la question de l'inclusion est une responsabilité partagée des enseignants, des parents, du gouvernement et des élèves. Le Premier ministre, en outre, a prodigué des conseils aux élèves en leur demandant de faire preuve de solidarité envers les camarades. Après avoir rappelé les actions de la Révolution populaire progressiste au profit des enfants, le chef du gouvernement a souligné que les enfants ont le devoir d'aimer le pays, les symboles de la nation et de respecter leurs parents et enseignants.

A l'issue de l'entretien, l'élève Djéneba Ouédraogo a remis au Premier ministre un plaidoyer en faveur des enfants. Pour l'élève Aïda Natacha Savadogo du lycée notre dame des victoires à Saaba, la Journée mondiale de l'enfance est une occasion pour les enfants de s'exprimer.

« Je fonde beaucoup d'espoir que nos conditions de vie et d'études vont s'améliorer » a-t-elle confié. Et Jannis Maré du lycée municipal de Bendogo de soutenir que le Premier ministre les a rassurés de l'engagement du gouvernement à former des citoyens patriotes et dignes pour être des hommes et des femmes de valeur.