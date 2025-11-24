Burkina Faso: Ministère en charge de la justice - 9 greffiers admis à la retraite célébrés

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Garde des sceaux, Me Rodrigue Bayala, a présidé la Ve édition de la cérémonie d'hommage aux greffiers admis à la retraite, vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou.

Les greffiers du Burkina Faso sont reconnaissants envers leurs ainés admis à la retraite. Neuf nouveaux retraités ont été célébrés au cours de la Ve édition de la cérémonie d'hommage aux greffiers. C'était sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Garde des sceaux, Me Rodrigue

Bayala, vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou. Ces agents sont des greffiers en chef, greffiers et secrétaires des greffes et parquets après plus de 35 ans de service.

Tour à tour, chaque nouveau retraité a reçu un présent composé d'une attestation, d'un tableau, entre autres.

Le représentant des nouveaux admis à la retraite, Me Ibrahima Zerbo, avec 35 ans de service a traduit la reconnaissance des retraités à la hiérarchie du ministère. Il a souhaité que l'esprit de célébrer les devanciers perdure. Le directeur des greffes, Me Jonathan Congo, a expliqué qu'à travers cette cérémonie, l'ensemble des greffiers du Burkina souhaite remercier solennellement les ainés pour les moments passés ensemble. « Nos chers aînés ici présents ont eu la chance de parvenir au moment de leur vie où ils sont amenés à faire valoir leurs droits à la retraite », s'est-il réjoui.

Un repos mérité

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Garde des sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, a noté qu'il est bon de se rendre hommage vivant et ne plus attendre les jours fatidiques pour lire des papiers. « Chers retraités, que cette nouvelle vie soit douce et lumineuse, que vous puissiez prendre soin de vous-même, loin du stress quotidien du service, savourer un repos mérité, entourer de vos proches », a-t-il souhaité. Le ministre Bayala a confié être marqué par le fait que tous les anciens agents ont été décorées durant leur carrière. Il a invité les greffiers à la retraite à mener la réflexion sur la création d'un cadre de concertation pour mettre en valeur leurs expériences et idées au profit du ministère.