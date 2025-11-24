Burkina Faso: Jumelles siamoises nées à Tengandogo - De retour après leur séparation réussie en Italie

Le Centre universitaire hospitalier de Tengandogo a accueilli, le vendredi 21 novembre 2025, à l'aéroport international de Ouagadougou, les jumelles siamoises burkinabè nées en décembre 2024 au Burkina et évacuées en juin 2025 en Italie pour une intervention de séparation.

Les jumelles siamoises burkinabè nées en décembre 2024 au Centre universitaire hospitalier (CHU) de Tengandogo et évacuées en juin 2025 en Italie pour une intervention de séparation sont de retour au Burkina Faso saines et sauves. Une équipe de CHU de Tengandogo conduite par son directeur général, Lin Somda, les a accueillies à l'aéroport international de Ouagadougou dans la nuit du vendredi 21 novembre 2025.

« C'est un grand plaisir de les accueillir, car elles étaient collées au départ et elles reviennent aujourd'hui séparées », a-t-il expliqué. M. Somda a indiqué que le CHU de Tengandogo avait voulu faire l'intervention au Burkina, mais au regard du plateau technique disponible, il a sollicité l'aide de l'Italie.

Grâce au soutien de l'Etat burkinabè, du gouvernement italien et de l'ONG « Une Voix pour Padre Pio », a-t-il poursuivi, les enfants siamois ont été évacués en juin 2025 en Italie. Il a relevé que l'opération s'est effectuée avec la collaboration de trois médecins burkinabè dont le chirurgien pédiatre, Damipi Djagbaré et deux médecins anesthésistes, qui se sont rendus en Italie avec le soutien de l'Etat. Le DG a remercié le gouvernement, la coopération italienne et l'ONG qui ont permis de sauver des vies. Il a également signifié que leur leitmotiv n'est pas d'envoyer leurs patients en Europe pour des soins mais de les soigner au Burkina.

« Nous travaillons dans ce sens à mettre notre plateau technique dans les normes et l'expérience acquise par nos médecins en Italie pourra être mise à profit pour parer à d'éventuels cas », a-t-il expliqué. Puis d'inviter les parents à prendre soins de leurs bébés comme la prunelle de leurs yeux. « L'hôpital de Tengandogo reste à leur disposition pour les accompagner sur le plan médical » a-t-il ajouté. Le chef de service chirurgie pédiatrique du CHU de Tengandogo, Dr Djagbaré, a confié que l'opération des jumelles Tiemtoré a été préparée depuis leur naissance en décembre 2024, car, a-t-il dit, il fallait les garder en vie afin qu'elles aient un poids idéal pour subir cette opération.

« Nous avons pris soin des bébés siamois pendant 5 mois et c'est au mois de mai 2025 qu'elles ont été évacuées », a-t-il précisé.

« Je n'ai pas les mots pour vous remercier »

Le chirurgien pédiatre médecin a, en outre, relevé que l'intervention a eu lieu le 6 juin 2025 et a duré environ 14 heures.

« La chirurgie a commencé autour de 8 heures 45 minutes et nous avons terminé autour de 22 heures. Après l'intervention, les petites n'ont pas été réveillées immédiatement. Elles ont été gardées sous sédation pendant deux mois », a-t-il fait savoir. Par ailleurs, le spécialiste a signifié que l'équipe médicale était confrontée à plusieurs défis. Après la séparation, a-t-il reconnu, le premier défi était de reconstituer le thorax, le sternum en particulier. « En sus les deux bébés avaient les deux coeurs dans un seul sac appelé le péricarde.

En séparant les coeurs, il fallait reconstituer les deux péricardes. Ils avaient aussi le foie en commun. C'était la partie la plus délicate et il a fallu 8 heures de temps pour les séparer avec des chirurgiens experts. Nous étions 13 chirurgiens à participer à cette intervention et je remercie toute l'équipe de l'hôpital Gaslini pour l'opération réussie », a-t-il assuré. Le représentant de l'ONG « Une Voix pour Padre Pio », Enzo Palvabo a relevé que l'opération a couté énormément en termes de ressources humaines et financières. « Nous avons dépassé 600 000 Euro soit plus 393 millions F CFA.

En Italie les soins intensifs sont couteux, mais nous regardons aujourd'hui le résultat. Nous souhaitons qu'il soit le départ d'une grande aventure pour sauver la vie des enfants burkinabè, surtout ceux issus des milieux défavorisés, car tous les enfants ont le droit de rester vivants » a-t-il déclaré. Il a salué le courage de la mère des jumelles, Djamila Tiemtoré qui a fait les 6 mois d'hospitalisation aux cotés de ses enfants. Le couple Tiemtoré a remercié l'ONG, les autorités burkinabè et italienne ainsi que le personnel soignant pour avoir sauvé la vie de ses enfants.

« Je suis très contente pour la réussite de l'opération de mes enfants. Avant je tenais les enfants collés mais aujourd'hui, je les tiens séparément et j'en suis heureuse. Au début, c'était très difficile parce que moi-même je n'y croyais pas », a-t-elle confié. Très émue, elle a déclaré que les mots lui manquent pour remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de l'opération. « Je prie pour que Dieu les bénisse », a-t-elle ajouté.