Congo-Brazzaville: Offre de Santé - Ouesso à l'identique de Sibiti, Pointe-Noire et Brazzaville

Le chef-lieu du département de la Sangha s'est doté d'un hôpital général moderne inauguré lundi 24 novembre par le président de la République Denis Sassou N'Guesso. Ouesso rejoint sur ce standard les villes de Sibiti, Pointe-Noire et Brazzaville, dotées du même type d'établissement sanitaire en rapport avec le programme gouvernemental d'implanter un hôpital général dans chaque chef-lieu de département.

Au cours de la cérémonie, le préfet de la Sangha, Edouard Denis Okouya a salué un jour historique et le témoignage des populations de la Sangha à l'égard du chef de l'Etat au moment de la mise en service du nouvel hôpital général. « Vous nous offrez un temple de vie et de santé, un message d'espoir pour les autres infrastructures prévues au bénéfice de notre département à l'instar du corridor 13 qui reliera le Congo à ses voisins de la sous-région d'Afrique centrale », a-t-il indiqué.

Le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara a déclaré célébrer « l'endurance, la patience et la persévérance » du président de la République qui ne fléchit sur son engagement de construire le Congo.

« En quatre ans vous avez fait construire quatre hôpitaux généraux modernes en dépit de la conjoncture économique difficile du moment, en attendant l'achèvement de deux autres très bientôt », a-t-il déclaré.

Rapprocher les centres de santé de la population est une ambition noble du gouvernement, a-t-il poursuivi, rappelant que mises bout à bout, toutes les infrastructures sanitaires déjà bâties ou en cours de l'être contribuent à l'amélioration des conditions de vie des Congolais.

L'hôpital de Ouesso compte 235 lits et sept zones opérationnelles incluant diverses prises en charge allant de la médecine générale aux spécialités.

À l'endroit des personnels de santé, Jean Rosaire Ibara a rappelé l'exigence de performance, de discipline et de responsabilité. « Vous avez en main l'avenir de nombreux jeunes qui s'inspireront de vous comme exemple pour s'engager dans le métier ou au contraire, déçus de votre inconduite s'en éloigneront. Ne l'oubliez jamais », a fait savoir le ministre de la Santé.

Il a invité les populations de la Sangha et de Ouesso à préserver cet hôpital qui avant tout est le leur. « Monsieur le président de la République, je réitère mon voeu de vous voir poursuivre le maillage de notre pays en infrastructures de base, fondements de son développement », a conclu l'orateur.

Un rituel des notables de la Sangha a mis en relief des consignations ancestrales en guise de sanctuarisation du site de l'hôpital. À la suite de quoi le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolisant l'ouverture officielle de la structure.