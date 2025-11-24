Congo-Kinshasa: Le PAM met en oeuvre le projet « Chakula Sokoni » en faveur de 5 000 familles à Masisi

24 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Programme alimentaire mondial (PAM) met en oeuvre, depuis quelques jours, le projet « Chakula Sokoni » (en français : La nourriture au marché) au bénéfice d'au moins 5 000 familles du territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu.

Cette nouvelle approche permet aux familles vulnérables d'accéder à la nourriture directement auprès des commerçants locaux grâce à des transferts monétaires électroniques.

Grâce à ce mécanisme, les bénéficiaires achètent désormais les denrées dont ils ont réellement besoin.

Le PAM explique que ce système renforce non seulement la dignité des familles, mais soutient également l'économie locale en collaborant avec des commerçants partenaires.

Pascal Diro, chef de bureau et coordonnateur de la zone Est du PAM à Goma, souligne que « l'impact se lit dans le sourire observé sur le visage des bénéficiaires ».

Il précise que cette manière d'apporter l'assistance augmente la dignité des bénéficiaires.

« Avant, ils avaient juste un nombre limité de vivres. Maintenant, ils ont le choix d'avoir beaucoup plus et aussi d'avoir des produits de leur terroir. Les populations consomment les produits cultivés dans leur zone. Je pense que c'est déjà une bonne chose pour les bénéficiaires », a-t-il poursuivi.

Cette approche, lancée en septembre dernier, pourrait, selon le PAM, s'étendre à d'autres zones du Nord-Kivu si les ressources et les conditions le permettent.

