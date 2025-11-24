Afrique: Des dirigeants de l'UA et UE redéfinissent leur coopération à Luanda

Des dirigeants de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE) redéfinissent du 24 au 25 novembre à Luanda (Angola) leur coopération.

Ce forum de deux jours qui s'inscrit dans le cadre du 25é anniversaire du partenariat de ces deux institutions tourne autour de plusieurs questions dont la paix, le commerce, la santé et le multilatéralisme.

Placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité par un multilatéralisme efficace », ce sommet offre l'opportunité aux dirigeants des deux institutions de discuter également de la paix et de la sécurité, de l'intégration économique, du commerce, de la transition verte, de la numérisation, des migrations, de la mobilité et du développement humain.

Selon António Costa, président du Conseil européen, ce forum vise à faciliter la poursuite d'un partenariat entre l'UE et l'Afrique, robuste, équilibré et tourné vers l'avenir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il assure que l'Union européenne reste un partenaire fiable et prévisible pour l'Afrique avant de déclarer :

« Ensemble, nous pouvons relever les défis mondiaux et faire émerger des opportunités partagées ».

Ces propos d'António Costa soulignent l'enjeu principal du sommet : transformer le partenariat traditionnel en un véritable partenariat stratégique et économique, où l'Afrique n'est plus seulement bénéficiaire mais actrice à part entière.

L'UE soutient également la paix en Afrique via sa Facilité européenne pour la paix, créée en 2021 pour prévenir les conflits, renforcer la sécurité et stabiliser les régions fragiles. La sécurité reste un enjeu stratégique majeur, avec des missions en cours dans plusieurs pays africains.