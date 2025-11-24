Congo-Kinshasa: La MONUSCO dote le barreau d'un bâtiment pour améliorer l'accès à la justice en Ituri

24 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Mission des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) a officiellement remis, vendredi 21 novembre, un nouveau bâtiment au barreau de l'Ituri, dans le cadre de son mandat d'appui à la justice. Cette infrastructure servira également de bureau de consultations judiciaires et juridiques gratuites destinées aux personnes vulnérables.

Ce projet, financé dans le cadre des projets à impact rapide de la MONUSCO, vise à promouvoir un accès équitable à la justice dans cette province marquée par les conflits armés et la fragilité institutionnelle.

Désiré Balume, de la section Appui à la Justice de la mission onusienne, a rappelé que cette action s'inscrit dans une dynamique de pacification et de stabilisation de la région.

« Votre mission revêt aussi une dimension sociale essentielle, celle de protéger et défendre les plus vulnérables », a-t-il souligné.

Le nouveau bâtiment comprend une salle de réunion, deux salles de consultation juridique, un bureau du président, un secrétariat et des installations sanitaires. Pour Maître Joseph Ketha, président du barreau de l'Ituri, cette infrastructure est un pas majeur vers la professionnalisation du barreau local et un outil essentiel pour garantir l'accès à la justice pour tous, surtout les plus démunis :

« C'est une joie immense qu'un barreau digne de ce nom puisse enfin disposer de son propre bâtiment. »

Jusqu'alors locataire, le barreau bénéficie désormais d'un cadre de travail stable et adapté. Outre la MONUSCO, le gouvernement provincial et certains opérateurs économiques locaux* ont également contribué à la réalisation de ce projet.

