Sénégal: Le Club olympique de Kédougou lance sa saison sportive

24 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Le Club sportif olympique de Kédougou (sud-est) a procédé au lancement officiel de sa nouvelle saison ce week-end, à l'occasion d'une rencontre avec le public, appelée "Exhibition Day".

"C'est une façon pour nous, en tant que dirigeants, de montrer toutes les facettes du club aux adhérents, aux supporters, aux parents des enfants et aux partenaires", a déclaré Cheikh Diouf, président du Club olympique de Kédougou.

"C'est un grand rendez-vous aujourd'hui. Et vous avez vu une belle présentation riche en images et en contenus qui augmentent davantage l'image de marque du club", a-t-il ajouté.

Selon son président du Club olympique de Kédougou, la nouvelle saison est placée sous le thème de "la générosité dans la pratique du sport".

"Au football, comme dans la vie, les valeurs comptent autant que le talent. Et ce sont des valeurs de citoyenneté que nous voulons transmettre à nos jeunes joueurs", a-t-il déclaré.

Mamadou Macalou, parrain du Club olympique de Kédougou pour la saison 2025-2026, a invité les joueurs à travailler dans la discipline, la persévérance et le respect des autres, afin de représenter avec fierté le club.

"Aux pépites de l'école de football résilience, continuez à travailler dur, à croire en vos rêves et à vous dépasser. Le football est un sport qui vous apprend la discipline, la persévérance et l'esprit d'équipe", a-t-il lancé, en leur souhaitant tout le succès possible pour cette nouvelle saison sportive.

Le Club olympique de Kédougou va jouer cette année sa première saison en National 2.

