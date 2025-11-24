Sénégal: Des femmes commerçantes bénéficient d'une formation sur les textes juridiques encadrant le commerce transfrontalier

Dakar — Une de formation destinée à aider les femmes commerçantes et entrepreneures dans le domaine agro-alimentaire à mieux maîtriser leur environnement de travail s'est ouverte lundi, à Dakar, à l'initiative de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO).

Prévue pour quatre jours, cette session de formation porte sur les textes juridiques encadrant le commerce transfrontalier en Afrique de l'Ouest.

"La pratique du commerce de manière informelle prive les femmes des avantages et des gains que génère le commerce et les expose à des abus de toutes sortes, du fait de l'ignorance des textes", a souligné Ismael Amadou Tidjani, représentant la direction du Commerce de la Commission de la CEDEAO.

Il n'est pas possible de parler de développement en Afrique, en ignorant la place des femmes, "principales animatrices" du commerce transfrontalier informel de l'espace CEDEAO, a estimé M. Tidjani.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, pendant longtemps, les politiques commerciales mises en place par les Etats concernés ont contribué à "accentuer les inégalités" avec les hommes, "en ne prenant pas en compte la dimension genre".

"Toutefois, force est de constater qu'au cours de ces dernières années, des efforts notables sont enregistrés dans le sens de l'autonomisation des femmes et l'adoption de politiques favorables à l'amélioration des conditions des femmes entrepreneurs et des femmes commerçantes", a-t-il renseigné.

Dans cette dynamique, le Plan d'action genre et commerce de la CEDEAO vise notamment à soutenir les efforts des États membres, en contribuant à accroître la capacité productive des femmes et leur compétitivité à l'exportation.

Ismael Amadou Tidjani a signalé que la stratégie régionale de mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et la stratégie régionale du commerce électronique comportent aussi des composantes dédiées aux femmes.

"Les femmes commerçantes sont des actrices majeures du commerce régional et des piliers de l'intégration ouest africaine", a estimé Fatoumata Diatta Niang, représentant le ministère de la Famille et des Solidarités et cheffe du Bureau égalité des sexes, leadership et gouvernance au sein de ce département.

Elle a relevé que les défis auxquels font face ces femmes sont notamment liés aux "procédures administratives lourdes", à un manque d'accès à l'information, aux tracasseries douanières et à des pratiques abusives, à la violence et au harcèlement au niveau des frontières.

"Ces défis ne pourront être relevés sans un programme de renforcement des capacités sur les instruments de l'intégration économique et commerciale communautaire", a soutenu Chérif Younouss Souaré Diallo représentant le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Il a souligné que cette rencontre permettra aussi de doter les participantes des capacités nécessaires pour défendre efficacement leurs droits socio-économiques.

"Une meilleure compréhension des instruments juridiques régionaux et des mécanismes de facilitation du commerce, associée à des procédures douanières mieux vulgarisées, contribuera significativement à sécuriser les activités des femmes et à renforcer leur autonomisation écologique", a relevé Aicha Abra Atchana chargée de projet Femmes, Droit et Développement en Afrique.