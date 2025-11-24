Sénégal: La Quinzaine de l'Économie sociale et solidaire officiellement lancée à Bignona

Bignona — Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a procédé au lancement officiel de la Quinzaine nationale de l'Économie sociale et solidaire (ESS), lundi à Bignona, une manifestation coïncidant avec la remise d'attestations à des membres de 19 GIE structurés en coopératives productives solidaires (CPS), a constaté l'APS.

La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, des autorités administratives et territoriales locales, ainsi que de nombreux acteurs communautaires.

Le choix de Bignona pour abriter le lancement de la Quinzaine nationale de l'Economie sociale solidaire "répond à une volonté symbolique de mettre en lumière une terre de résilience, d'innovation et de solidarité", a déclaré Alioune Dione, rappelant que le mois de novembre est consacré à l'ESS au niveau international.

La Quinzaine nationale de l'ESS vise notamment à promouvoir l'innovation locale, en lien avec le thème "L'Économie sociale et solidaire : un catalyseur socio-économique du développement inclusif des territoires".

Il est également attendu de cette initiative qu'elle contribue à renforcer les organisations et des acteurs communautaires à la base, selon le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire.

Alioune Dione a salué "l'engagement communautaire exemplaire" des membres des 19 GIE structurés en coopératives productives solidaires, après avoir bénéficié d'une formation en apiculture, pisciculture, maraîchage et en gestion administrative et financière.

Selon lui, ces coopératives productives solidaires appuyées par le programme PROGRESS contribueront à la substitution des importations, à la dynamisation de l'économie locale et à l'inclusion des jeunes, des femmes et des artisans.

M. Dione a réaffirmé l'engagement du gouvernement à "professionnaliser les organisations, faciliter l'accès à un financement équitable, soutenir l'entrepreneuriat féminin et jeune et promouvoir les filières porteuses dans toutes les régions".

L'Economie sociale et solidaire demeure, à ses yeux, "un pilier essentiel de la transformation structurelle du Sénégal".

Il considère que les formations dont ont bénéficié les membres des GIE transformés en coopératives productives solidaires constituent "des compétences stratégiques au coeur des priorités nationales".

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a salué cette initiative, estimant qu'elle s'inscrit dans la vision du gouvernement en matière d'équité sociale et de développement territorial.

Il a magnifié le travail effectué avec les GIE féminins, rappelant que ces initiatives "renforcent les familles, les villages et stimulent l'économie locale".

Diénaba Sané, bénéficiaire de la formation, a exprimé sa satisfaction : "Nous saluons cette formation qui va beaucoup nous aider. Nous remercions nos formateurs", a-t-elle déclaré.