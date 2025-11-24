Sénégal: Kolda - Le personnel de l'hôpital régional lance une vaste opération d'assainissement de l'établissement

Kolda — Le personnel du centre hospitalier régional de Kolda (sud) a organisé une vaste opération d'assainissement au sein de l'établissement sanitaire, dimanche, en vue de contribuer à améliorer le cadre de vie des malades, des accompagnants et des travailleurs.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action sécuritaire mis en place pour améliorer le cadre de vie des patients, des accompagnants et également du personnel, mais aussi dans une suite logique de l'invite du chef de l'Etat à organiser des journées d'assainissement", a déclaré le directeur de l'hôpital, docteur Fallou Niang.

Au-delà de la question de la prise en charge des malades, le personnel compte travailler à rendre le cadre de vie de l'établissement sécurisé et propre.

"Le cadre de vie dans une structure de santé joue un rôle déterminant et contribue à sécuriser les malades et à éviter, à partir de l'hôpital, que des patients et des accompagnants puissent être en contact avec des virus qui peuvent être à l'origine de maladies", a souligné docteur Niang.

Il estime que la prise en charge de la qualité des soins doit inclure l'hygiène du cadre de vie.

La direction du centre hospitalier régional innove ainsi avec l'installation d'une trentaine de lampadaires solaires dans l'enceinte de l'établissement sanitaire, pour davantage assurer la sécurité des personnes et réduire la facture d'électricité de l'établissement.