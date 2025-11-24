Sénégal: Saint-Louis - Une pièce de théâtre met en lumière les contradictions de l'administration publique africaine

Saint-Louis — La pièce théâtrale inspirée d'un texte de l'écrivain, scénographe et metteur en scène béninois Hermas Gbaguidi, met en lumière les tensions et contradictoires qui traversent l'administration publique africaine.

Intitulée "La compétence danse avec la rupture", elle a été interprétée par la compagnie E'leuk, vendredi, à l'Institut Français de Saint-Louis, devant un public chaleureux, sous le regard attentif de la directrice déléguée de ladite institut, Sarah Camara.

Outre Hermas Gbaguidi, l'auteur du texte, d'autres personnes ont joué un rôle de premier plan pour rendre ce spectacle vivant.

Il s'agit de Mamadoune Koné (adaptation), Ahmadou Soumaré (mise en scène), Khadim Dièye, Mouhamed Thiam, Babacar Seck et Yacine Ndaw (comédiens).

Cette pièce met en scène la confrontation entre l'ancienne génération de fonctionnaires en fin de parcours et une jeunesse diplômée, porteuse de compétences nouvelles, mais perçue comme une menace, indique une note de présentation de la pièce.

Elle a pour décor une entreprise d'Etat, théâtre de luttes d'influence, de clientélisme et de frustrations.

A travers un comité de direction, une passation de service et des confrontations directes, elle met en lumière une question cruciale : la compétence peut-elle réellement s'imposer dans un système miné par les calculs politiques, l'âge, les privilèges et les réseaux ?

Tout débute lors d'un comité de direction par l'annonce faite par le directeur général de l'arrivée du docteur Paul Faye, un jeune scientifique de 26 ans, recommandé par l'académie pour son excellence et ses propositions visant à améliorer les prestations de l'entreprise.

Cette nomination, explique-t-on, est en réalité le levier activé pour forcer le départ du doyen Ndiogou, le directeur technique sortant.

Le doyen, en poste illégalement depuis sept ans, tente d'abord de s'approprier les mérites du jeune Faye, puis exprime une résistance véhémente et remplie de menaces face à l'ultimatum du DG qui le place devant une alternative : "la retraite ou la prison".

Le ministre intervient en se présentant sur les lieux, insiste sur le fait que l'administration doit être redynamisée et que ce "nouveau départ" se fera sans protocole, mettant fin au clientélisme et aux malversations passées.

Malgré les tentatives du doyen pour s'accrocher à son poste, la passation de service est effectuée immédiatement, symbolisant la victoire de la réforme sur l'inertie et la corruption.

La compagnie E'leuk Théâtre de Saint-Louis, qui a assuré la production de cette pièce, utilise le théâtre comme moyen de sensibilisation sur divers sujets, mais aussi comme outil de développement.