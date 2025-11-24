Sénégal: Bignona accueille sa première agence Lonase - Une ouverture qui redessine le paysage économique locale

L'inauguration de la nouvelle agence de la Lonase à Bignona a mobilisé, samedi, autorités locales, acteurs économiques et habitants de Bignona. Un projet attendu de longue date dans ce département au fort potentiel commercial où la Loterie nationale sénégalaise ambitionne d'étendre son réseau et de dynamiser l'économie locale.

Le bâtiment imposant à l'entrée de Bignona renseigne déjà sur l'installation d'une nouvelle agence de la Lonase dans la capitale du Fogny. La foule était dense ce week-end devant les locaux flambant-neufs de la LONASE à Bignona. On y notait aussi la présence des responsables de la Lonase avec à leur tête, le Directeur Général de la LONASE, Docteur Toussaint Manga. Officiels, opérateurs économiques, commerçants et simples curieux ont répondu massivement à l'appel pour assister à l'inauguration de la première agence de la Loterie nationale sénégalaise dans le département.

Une étape stratégique pour l'entreprise publique, qui souhaite renforcer son maillage territorial et répondre à une demande jusqu'ici mal couverte. Un choix stratégique pour un département à fort potentiel. « L'ouverture de cette agence constitue un moment historique, elle symbolise la volonté ferme de la LONASE de renforcer sa présence territoriale, de rapprocher ses services des populations et d'offrir aux acteurs locaux un environnement de travail moderne …

Cet édifice n'est pas seulement une infrastructure il est un signe tangible de confiance, un gage de proximité, un instrument économique pour notre département ... », a déclaré le chef d'Agence M. Seydi. Pour le Directeur Général de la LONASE, Toussaint Manga, « Cet ouvrage, nos l'avons bâti surtout pour nous rapprocher de nos clients qui, au-delà de la mission citoyenne de notre institution, sont le cœur de la LONASE » Pour le Directeur Général, l'implantation de cette agence à Bignona n'est pas le fruit du hasard.

Le département, l'un des plus vastes et les plus dynamiques de la région, accueille une population jeune, un tissu commercial actif et un bassin d'échanges en constante expansion. Pourtant, malgré son importance, Bignona ne bénéficiait jusqu'alors que d'une présence limitée de la Lonase. « Le choix d'installer une agence ici répond à une demande réelle des populations », explique le directeur Général, soulignant que sept communes seront désormais efficacement couvertes.

« Transformer Bignona en un potentiel commercial majeur » ; c'est le pari que se fixe le patron de la LONASE qui en a profité pour rendre un vibrant hommage depuis la Casamance à l'ensemble des travailleurs de la Lonase.

L'ouverture de l'agence a été bien accueillie par les acteurs économiques. Dans la ville, l'enthousiasme est palpable. Pour de nombreux commerçants, l'agence Lonase représente une nouvelle attractivité, susceptible de générer du trafic et d'apporter un souffle nouveau aux activités environnantes. Amy Sonko, vendeuse au marché de Bignona, voit dans cette implantation une opportunité : « Ça va créer du mouvement, attirer des joueurs, des visiteurs. Pour nous, commerçants, toute nouvelle activité qui attire du monde est positive.

Cela peut vraiment redynamiser le quartier. », lâche la dame. Les opérateurs économiques, eux, soulignent l'importance d'une présence institutionnelle de la Lonase pour structurer les flux financiers locaux et créer des emplois, directement ou indirectement. Pour les autorités municipales, cette agence est plus qu'un simple point de vente : elle représente un outil de développement pour tout le département. Le maire, présent lors de la cérémonie, insiste sur les retombées attendues : « La Lonase, en s'implantant ici, participe à notre stratégie globale de dynamisation économique.

C'est un réseau qui génère des activités, crée des emplois et renforce les recettes de l'État. C'est exactement ce dont notre jeunesse a besoin », a martelé le Maire de Bignona Bacary Diatta qui a tenu à lancer ces propos : « Ce bureau n'est pas seulement un lieu de je ou de pari ; c'est un partenariat avec le développement. Je suis convaincu que la LONASE continuera à contribuer activement au financement des projets d'intérêt général pour le bénéfice de tous les habitants de Bignona et de ses environs.

Monsieur le Directeur Général, Docteur Toussaint Manga la commune de Bignona vous remercie particulièrement pour l'accompagnement d'une haute portée sociale mais salutaire que vous avez effectué en équipant la salle d'hospitalisation du poste de santé de Bandiankoto», a relevé l'édile de Bignona. La nouvelle agence devra donc porter une double ambition : renforcer les activités de la Lonase tout en s'intégrant pleinement dans l'économie locale. La cérémonie, marquée par une forte mobilisation populaire sur fond de danse du « Kompo » témoigne de l'importance symbolique et pratique de ce nouveau point de service.

Entre applaudissements et danses traditionnelles, les habitants ont voulu exprimer leur espoir de voir ce projet devenir un moteur de croissance pour Bignona. Avec cette nouvelle installation, la LONASE franchit une étape clé dans son expansion en Casamance. Et ils sont nombreux ceux qui pensent que cette présence renforcée pourrait bien transformer durablement le paysage économique d'un département en plein essor.