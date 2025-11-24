Togo: Le pays plaide pour un multilatéralisme plus juste

24 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe au Sommet Union européenne - Union africaine à Luanda (Angola) qui se déroule les 24 et 25 novembre.

Cette rencontre réunit chefs d'État et de gouvernement des deux continents pour examiner les grandes priorités communes et redéfinir les contours d'un partenariat stratégique renouvelé.

Selon le programme officiel, les échanges s'articulent autour de deux cadres de référence :

l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui fixe la trajectoire de développement du continent ;

la vision conjointe UE-UA 2030, qui définit les axes de coopération entre les deux blocs.

L'objectif est d'accélérer la convergence des politiques, en renforçant les mécanismes existants et en ouvrant de nouvelles perspectives dans des secteurs clés tels que la paix, la sécurité, la gouvernance, la mobilité, les migrations ou encore la transformation économique.

Le Togo mise sur un multilatéralisme réactif et inclusif

À Luanda, Faure Gnassingbé portera la voix d'un Togo résolument engagé dans la construction d'un multilatéralisme plus juste, inclusif et pragmatique, capable de répondre aux défis contemporains.

Cette posture s'inscrit dans la continuité des engagements du Togo au sein des organisations régionales, notamment la Cédéao et l'Union africaine, où Lomé milite pour une coopération plus agile face aux crises sécuritaires et économiques.

Ensemble, l'Afrique et l'Europe représentent 1,8 milliard d'habitants et près d'un tiers des États membres de l'ONU, une force potentielle encore loin d'être pleinement exploitée.

