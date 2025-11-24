Afrique: Décès de Jimmy Cliff, légende du reggae, à l'âge de 81 ans

Le monde de la musique est en deuil. Jimmy Cliff, légende du reggae, est décédé ce lundi 24 novembre 2025, à l'âge de 81 ans.

C'est son épouse, Latifa Chambers, qui a annoncé la nouvelle via un communiqué sur le réseau social Instagram : « C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de mon mari, Jimmy Cliff, en raison d'une attaque suivie d'une pneumonie », écrit son épouse. L'artiste s'est éteint des suites d'une pneumonie, survenue après un épisode de crise convulsive.

« Je suis reconnaissante envers sa famille, ses amis, ses collègues artistes et ses collaborateurs qui l'ont accompagné tout au long de son parcours. À tous ses fans à travers le monde, sachez que votre soutien a été sa force durant toute sa carrière », poursuit-elle.