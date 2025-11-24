Sénégal: Cinéma Afric ART - La fin des ateliers Mambety : « On a besoin de vos films »

La station balnéaire de Ngaparou s'est animée, samedi dernier, au rythme de la créativité cinématographique africaine à l'occasion de la séance de clôture des Ateliers Mambéty, une initiative d'Afric Art destinée à accompagner les jeunes talents du continent. Une cérémonie, marquée par la présence du grand cinéaste Alain Gomis, venu soutenir et encourager les auteurs.

Ouvrant la séance, la directrice d'Afric Art Bintou Faye est longuement revenue sur l'origine et la vocation des Ateliers Mambéty, anciennement Africa Factory. Depuis deux ans, a-t-elle rappelé, 24 femmes ont été accompagnées en production, tandis que plusieurs projets de longs métrages ont bénéficié de résidences de développement.

Cette année, les ateliers ont réuni une promotion particulièrement dynamique, composée de réalisateurs venus de divers pays du continent. « Ce fut intense, pas simple, mais vous avez tenu le cap », a-t-elle déclaré, saluant la détermination des auteurs et l'engagement des mentors. Elle a également annoncé l'ouverture prochaine d'une résidence dédiée aux compositeurs de musique de film, en partenariat avec le Centre Lega.

Les réalisateurs présentent leurs projets : diversité de voix et richesse des récits

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Place ensuite aux speechs, moment particulièrement attendu de la journée.

Bouba Diop (Sénégal) a présenté Le Valais de Pitch, un thriller sur fond de corruption dans la haute société dakaroise, où un ancien enfant des rues se retrouve pris dans une spirale de violence après avoir provoqué la mort accidentelle du fils d'un homme puissant.

La Nigérienne Maïmouna Oumour Galba a bouleversé l'assistance avec L'Enfant d'une femme, un projet très personnel qui explore les discriminations faites aux mères célibataires et le combat d'une femme pour conserver la garde de sa fille dans une société dominée par des normes patriarcales.

Le Camerounais Amadou Bouna, surnommé « Continent », a proposé Brasil Oil, série haletante mêlant corruption d'État, complots familiaux et lutte d'un père prêt à tout pour sauver son fils injustement accusé.

La Togolaise Yassira Nerman Adam a apporté une touche documentaire avec Mythique Cavalerie, retraçant son propre parcours de réappropriation d'une tradition équestre ancestrale dont les femmes ont longtemps été exclues.

Enfin, le Malgache Ranji Amanatsu Ludovic a défendu Voyage au bout de la vie, une fiction poétique décrivant l'errance d'une famille confrontée à la mondialisation et à l'exploitation des terres par des entreprises étrangères.

Tour à tour, les mentors ont livré leurs impressions, louant la maturité des projets et la singularité des voix portées. Ils ont encouragé les auteurs à continuer de « cultiver leur personnalité et leur sincérité ».

L'un d'eux a notamment souligné « une nouvelle écriture du cinéma africain », portée par des récits ancrés dans les réalités contemporaines tout en explorant des formes innovantes. Les projets de comédie, de thriller et de fiction poétique ont particulièrement retenu l'attention.

Alain Gomis : "On a besoin de vos films"

Moment fort de la cérémonie, l'intervention d'Alain Gomis a profondément marqué l'auditoire. Très applaudi, le cinéaste a encouragé les auteurs à « profiter de l'énergie de la résidence » avant de retrouver le travail solitaire de l'écriture.

Touché par la diversité des récits, il a insisté sur la nécessité pour le continent de voir émerger de nouvelles voix : « On a besoin de films, de vos films. Il n'y en a pas assez. Continuez, allez jusqu'au bout. » Il a par ailleurs assuré les participants de la disponibilité de ses équipes pour accompagner, notamment en post-production, les projets qui arriveront à maturation.

Une clôture sous le signe de l'espoir et de la transmission

La séance de clôture a confirmé l'importance des Ateliers Mambéty comme espace de formation, de rencontres et de renouveau pour le cinéma africain.

Les auteurs repartent désormais chez eux, nourris d'une semaine d'échanges intenses, avec la promesse de ne pas abandonner leurs projets et la conviction que leurs histoires ont une place sur les écrans du continent et du monde.