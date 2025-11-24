Sénégal: Solennité du christ, roi de l'univers - La fondation Saint Maurice rend un hommage à Abbé Christophe Diaga Sène

L'église catholique a célébré hier, dimanche 23 novembre, la solennité du Christ, roi de l'univers marquant ainsi la fin de l'année liturgique en cours. Cette célébration permet aussi aux chefs des églises de lancer leur année pastorale en accord avec leurs évêques, qui commence dimanche prochain avec le premier dimanche de l'avant. Pour cette célébration, la fondation Saint Maurice des Hlm a saisi l'occasion pour rendre un hommage à Abbé Christophe Diaga Sène qui après, cinq années de collaboration quitte ladite communauté pour l'église Marie Madeleine de Mbao.

Une nouvelle année commence dimanche prochain dans l'Eglise catholique. Hier, dimanche 23 novembre, elle a clôturé l'année en cours avec la solennité du Christ, roi de l'univers. Abbé Christophe Diaga Sène qui a présidé la messe, s'appuyant sur les écritures, soutient :« Il y a un temps pour toute chose sous les cieux » (Ecc. 3,1). Et, « Le temps est le trésor le plus précieux que nous ayons parce qu'il est Limité. Nous pouvons produire plus d'argent, mais pas plus de temps ».

Sa mission au sein de la fondation Saint Maurice des Hlm a pris fin cette année après cinq ans de collaboration dont deux ans comme vicaire dominical. Affecté à Sainte Madeleine de Mbao, il revient pour sa messe d'au revoir. Un moment plein d'émotion, celui de perdre un collaborateur, un ami ou encore un prêtre. Comme pour consoler sa communauté, Abbé Christophe déclare : « hier, ce fut le temps de la mission pastorale qui me conduisit auprès de vous.

Je pus alors aller et venir de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, paroisse épicentre, au secteur péricentre Saint Maurice d'Angers, pendant trois années : 2020-2023. Détaché, par la suite, pour n'être vicaire dominical qu'à cette Fondation paroissiale, j'aurai passé deux ans avec vous : 2023-2025 ». Et d'ajouter « la cerise sur le gâteau, alors que nous avons choisi de nous dire au revoir, maintenant que prend fin notre marche comme dit le psaume du jour (Ps 121), et que vous lancez votre nouvelle année pastorale, l'Église nous fait célébrer le Christ, Roi de l'Univers, notre raison d'être chrétiens et de marcher ensemble.

Là aussi, il s'agit d'une fin : la fin de l'année liturgique C, qui ouvre à une nouvelle, l'Année A que nous allons inaugurer le dimanche à̀ venir ». Comme pour dissiper la tristesse, la séparation étant toujours un moment difficile à accepter, il réconforte ces fidèles en prenant comme exemple la dynamique des cycles A, B et C de l'année liturgique, pour dire « nous sommes constamment en mouvement ».

Oui, chaque année, l'église inaugure une nouvelle année liturgique, chaque année des mouvements s'opèrent au sein du clergé. Les prêtres sont d'éternels pèlerins pour avoir choisi la mission de prêcher la bonne nouvelle sous la houlette de leurs pasteurs, les évêques

L'appel à l'engagement

En cette étape inaugurale de l'année pastorale qui coïncide avec la solennité du Christ, Roi de l'univers, Abbé Christophe Diaga Sène appelle les chrétiens à se lever et s'engager, chacun en ce qui le concerne, à prendre une part active dans la mission qui leur est commune, pour non seulement bâtir l'église qui leur est si chère, mais aussi édifier le temple spirituel qu'ils forment par des liens fraternels solides et vrais. Dans son homélie du jour, il avance que les textes liturgiques sont très clairs quant à l'engagement du chrétien dans la vie de l'église.

« En tout état de cause, le ton est donné dans la Parole reçue. Par le passage du pronom personnel singulier « je » à celui pluriel « nous », l'unité́ qui est source de joie et de paix est chantée dans le Psaume responsorial : « Quelle joie quand on m'a dit : Nous irons à la maison du Seigneur ». Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tous ensemble ne fait qu'un » a-t-il souligné. Et pour mieux exhorter les fidèles, le prêtre demande de fixer le regard sur le Christ, le Messie à la royauté́ paradoxale, pour trouver la force et le courage d'avancer malgré́ tout.