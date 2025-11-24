Afrique: 7e sommet UA-UE - La paix, la prospérité et le multilatéralisme au menu à Luanda

« Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme efficace ». C'est autour de ce thème que les 55 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et ceux des 27 pays de l'Union européenne débattent, aujourd'hui et demain, à Luanda, en Angola. Il s'agit du 7e sommet UA-UE, qui se tient actuellement dans la capitale angolaise. L'événement coïncide avec le 25e anniversaire du partenariat UA-UE et le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola.

Présent en Angola, comme les 80 chefs d'État et de gouvernement attendus, le président de la République a rappelé que cette rencontre de haut niveau porte sur le renforcement du partenariat birégional et les priorités stratégiques communes. D'autres questions, comme le changement climatique, la connectivité intra-africaine mais aussi entre les deux continents, ou encore la jeunesse, figurent également au menu des discussions.

Coprésidé par le chef de l'État angolais et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, et par le président du Conseil européen, António Costa, le sommet enregistre aussi la présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, prend également part à la rencontre.

En marge du sommet, le président de la République, qui a été chaleureusement accueilli à Luanda, a rencontré la communauté sénégalaise établie en Angola, le Dr Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de développement (BAD), ainsi que Mme Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Il s'est aussi entretenu avec son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi.

