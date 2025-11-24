Cote d'Ivoire: Divo/Promotion de l'excellence en milieu scolaire - Les meilleurs élèves de N'Guessankouassikro célébrés

Enclavé dans le petit village éponyme, le groupe scolaire N'Guessankouassikro bénéficie de l'attention d'organisations comme la Fondation Atef Omaïs, qui a profité de la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre, pour primer les meilleurs élèves.

C'est une grande première pour cette école primaire récemment reconstruite : les meilleurs élèves de l'année 2024-2025 du groupe scolaire N'Guessankouassikro, dans le village du même nom (département de Divo), ont été célébrés le 20 novembre, lors d'une cérémonie organisée dans la cour de l'établissement.

Dans une ambiance conviviale et joyeuse, la cérémonie, présidée par le sous-préfet d'Ogoudou, Aimé Dekouadio, a été rythmée par des sketchs, des jeux de société et surtout par la remise de kits scolaires aux trois meilleurs élèves de chaque niveau. Les kits, composés notamment d'un sac à dos et de fournitures, ont été attribués à 28 élèves issus des deux écoles du groupe : l'une couvrant l'ensemble des classes du primaire, l'autre s'arrêtant au CE1.

Ces dons ont été offerts par la Fondation Atef Omaïs (Fatom), qui a mobilisé pour l'occasion plusieurs partenaires, dont l'hôtel Tiama. Son directeur d'exploitation, Patrick Delaide, représentant les donateurs, a rappelé l'importance de l'éducation dans la politique RSE de l'établissement.

« Participer à ce genre d'initiative est essentiel pour nous, car cela favorise l'éducation et rappelle aux enfants qu'ils ont un avenir. Nous comptons sur eux pour le futur de leur communauté et de la Côte d'Ivoire. L'éducation est la base d'une nation et constitue un pilier de notre responsabilité sociétale », a-t-il souligné.

Les propos de Ruth Amena Kouassi, élève de CE2 et porte-parole des bénéficiaires, ont traduit la reconnaissance des enfants. « Nous sommes très contents de votre visite. Cela nous rappelle que, en tant qu'enfants, nous avons des droits : aller à l'école, avoir une famille et être bien nourris. Merci du fond du coeur pour ces bâtiments que vous nous avez offerts. Ils nous assurent de meilleures conditions d'apprentissage », a-t-elle affirmé.

Autrefois construit en apatam, le groupe scolaire N'Guessankouassikro a bénéficié en 2023 d'un vaste programme de réhabilitation initié par la Fatom, en réponse aux sollicitations de son directeur, Agnimel Jean-Honorat Yed. Bâtiments modernes, équipements nouveaux et, bientôt, logements pour enseignants grâce à l'appui des partenaires : l'école est en pleine transformation.

« Quand on regarde le chemin parcouru, on voit que nous revenons de loin. Après la construction des bâtiments, il était important d'encourager les élèves à l'excellence. Désormais, nous mettons le cap sur la réalisation d'une cantine et d'une maternelle », a annoncé le directeur.