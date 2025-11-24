Afrique: CAN Maroc 2025 - L'AIPS-Afrique demande la gratuité des visas pour les journalistes accrédités

24 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Mariame Djigo

L'Association Internationale de la Presse Sportive - Section Afrique (AIPS-Afrique) a officiellement saisi le président de la Confédération africaine de football (CAF) au sujet d'une mesure attendue par le monde médiatique : la mise à disposition de visas d'entrée gratuits au débarquement pour les journalistes accrédités pour la Coupe d'Afrique des Nations « Maroc 2025 ».

Dans une correspondance adressée au président de la Confédération africaine de football (CAF), l'Association internationale de la presse sportive - Section Afrique (AIPS-Afrique) plaide pour que les professionnels des médias, dûment accrédités à la phase finale de la CAN, puissent entrer au Maroc sans frais, en recevant leur visa dès leur arrivée sur le territoire. La compétition, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, s'annonce comme l'un des plus grands événements sportifs du continent. Selon l'AIPS-Afrique, une telle mesure permettrait aux reporters de se « concentrer sur leur travail plutôt que sur les détails administratifs d'enrôlement en ligne ».

« Il s'agira également pour les organisateurs de la CAN Maroc 2025 de rester en droite ligne avec les orientations des précédentes éditions. En effet, lors de la CAN Cameroun 2021 ou encore Côte d'Ivoire 2023, les journalistes ayant suivi le processus d'accréditation officielle pour l'événement étaient non seulement exemptés des frais de dossier pour le visa gratuit valable pour une durée de 90 jours, celui-ci était en outre délivré à l'aéroport à l'arrivée, sur présentation d'une lettre d'invitation officielle de l'organisation de l'évènement », rappelle l'AIPS-Afrique dans la lettre. A en croire l'organisation, le visa d'entrée gratuit au débarquement contribuerait également à réduire les barrières logistiques et à favoriser une présence médiatique robuste, indispensable à la visibilité internationale de la CAN et du pays hôte.

L'AIPS-Afrique rappelle aussi que le football africain se nourrit de l'enthousiasme populaire, lequel dépend en grande partie de la couverture médiatique. Favoriser la mobilité des journalistes, note-t-elle, renforcerait le rayonnement du tournoi, l'attrait touristique du Maroc et l'image globale de la CAN comme compétition phare du continent.

