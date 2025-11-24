Sénégal: Décès de El hadji Moussa Drame - Sédhiou perd son « gouverneur »

El Hadji Moussa Drame n'est plus. La faucheuse, implacable, est encore repassée, emportant l'une des plus belles voix du Pakao : le correspondant de Sud FM et de Sud Quotidien dans la région de Sédhiou. Une disparition qui a bouleversé tout un territoire, venu en masse, comme un seul corps meurtri, à la levée du corps organisée hier, dimanche 23 novembre, à l'hôpital Dalal Jaam de Dakar.

Ministres, maire, députés, président du conseil départemental, autorités religieuses et coutumières, journalistes, parents, amis et proches : tous ont tenu à saluer la grandeur d'âme de l'homme. Sa douceur. Sa générosité dans l'effort. Son dévouement à ses concitoyens. Sa passion ardente pour sa ville. Son engagement constant en faveur des plus fragiles. Autant de traits lumineux, rappelés avec émotion par les orateurs.

Moussa Drame, c'était d'abord l'amour profond du journalisme. Une diction nette, une voix qui accrochait l'auditeur dès la première phrase. Il chérissait la radio autant que la presse écrite. Maîtrisant tous les genres rédactionnels, il le prouvait chaque jour dans les colonnes de Sud Quotidien. Journaliste complet, fort de plus d'un quart de siècle d'expérience, il savait traiter tous les sujets avec une égale rigueur. Le bien-être des populations de Sédhiou, était sa boussole intime. Il savait établir le contact juste pour recueillir une information fiable, tout en gardant cette distance critique qui protège de toute complaisance.

Un défenseur infatigable des couches vulnérables

Pour Moussa Drame, la lutte contre les abris provisoires relevait d'un combat personnel. Il les traquait, les recensait, les signalait inlassablement. Chaque année, il en faisait l'écho sur les ondes de Sud FM et dans Sud Quotidien. Plusieurs témoins ont reconnu que grâce à sa ténacité, de nombreuses salles de classe en dur ont vu le jour à la place de ces abris précaires. Enseignant de formation, il savait aussi porter avec finesse les revendications de son corps d'origine.

Acteur de développement et artisan de paix en Casamance, il s'était engagé dans l'installation de radios communautaires dans le Pakao et au-delà. À Sédhiou, la radio Gabou FM, dont il était le Directeur général depuis son lancement le 6 novembre 2009, joue un rôle majeur dans la conscientisation des populations. Une dynamique rendue possible grâce à la collaboration avec l'ONG américaine World Education. Moussa aimait rappeler que sa mission consistait à donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais dans les médias traditionnels, privés comme publics.

« Le développement local ne peut être réel que s'il est participatif. Les populations doivent savoir à quoi on leur demande de participer. Le dialogue est donc fondamental », répétait-il.

Avec la même ferveur, il servait les communautés religieuses et coutumières. El Hadji Moussa Drame était un homme pluriel, entier, profondément humain. Presque parfait.

En ces douloureuses circonstances, le Groupe Sud Communication, qu'il a servi avec loyauté et professionnalisme, présente ses sincères condoléances à sa famille biologique et à l'ensemble de la corporation