Sénégal: Rappel à Dieu de Moussa Dramé - Un monument s'effondre

24 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Adama Ndiaye

La voix de Sédhiou s'est éteinte, samedi, à l'hôpital Dalal Diam de Dakar. En quittant son Sédhiou natal pour Dakar, Moussa Dramé ne savait pas qu'il allait effectuer le voyage de non-retour dans l'au-delà .Le rappel à Dieu de ce grand professionnel de la communication, double acteur de développement, constitue une immense perte pour le Groupe sud communication et la communauté éducative. Cet enseignant émérite était un régulateur social dans le Pakao comme l'atteste notre Grand frère Mbaye Ndiaye. Il était travailleur, serviable et très généreux.

Il aimait rendre service à son prochain. Le grand rassemblement organisé au lendemain de son retour de la Mecque témoigne à suffisance de la dimension socio-économique de ce fils du Pakao. Nous avons à travers ces reportages compris comment il était attaché à son terroir. Il s'agit entre autres des sujets liés à l'achèvement des travaux de la boucle du Boudié et Diassy.

Il maîtrisait parfaitement le verbe et avait une très belle plume. C'est un grand professionnel, un travailleur émérite mais aussi un grand acteur de développement qui nous quitte au moment où on ne s'attendait pas. Mais hélas, nul ne peut échapper au décret divin. Moussa nous quitte en laissant derrière une ville et une rédaction orphelines. Mission accomplie cher. Confrère !

Moussa était une formateur et un modèle pour la jeune génération de journalistes comme le témoigne un de ses confrères de Rts Sédhiou. Son départ marque un grand vide pour toutes les rédactions du groupe Sud communication : Sudfm Sen radio et Sudquotidien. Repose en paix, cher confrère Moussa Dramé. Que le Tout Puissant t'accueille à Firdawsi !

