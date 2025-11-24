Cote d'Ivoire: Lutte contre le diabète et l'hypertension - Les conseils de Me Mazur

« Nous pouvons contrôler les maladies métaboliques, éviter les complications et vivre normalement... si nous savons nous alimenter... ». C'est par cette note d'espoir qu'El Hadj Mazur Adeniyi, alias Me Mazur, responsable de la structure Procréa-Pharma Sarl, s'est adressé à son auditoire au cours d'une conférence de presse tenue le 22 novembre 2025. C'était à l'occasion de l'ouverture du Centre de naturothérapie pour la procréation et les maladies métaboliques, sis à Cocody-Riviera 3.

Au cours de cet événement, le naturothérapeute a insisté sur l'importance d'une bonne hygiène de vie. Pour lui, il faut manger équilibré, c'est-à-dire réduire le sucre, le sel et les aliments trop gras ; consommer davantage de légumes, de fruits, de poisson, de céréales complètes, et boire suffisamment d'eau.

Il faut également encourager les patients à pratiquer une activité physique et à éviter les comportements à risque, notamment la consommation de tabac, l'abus d'alcool et surtout l'automédication. En outre, il a invité à une bonne gestion du stress : dormir suffisamment et éviter les colères fréquentes.

Pour terminer, il a présenté une panoplie de médicaments conçus par le laboratoire de sa structure. Des produits certifiés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle à travers l'Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique (Airp).

Dr Kouabizou épouse Cakou, au nom de l'Airp, a salué l'action de la structure Procréa-Pharma Sarl qui, à travers ses recherches, trouve des solutions pour le bien-être des populations.

Au nom du ministère en charge de la Santé, Amessan Michel, chargé de l'identification et de la formation au Programme de promotion de la médecine traditionnelle, a félicité le conférencier. Pour lui, tous les praticiens doivent suivre cet exemple.

Rappelons, par ailleurs, que ladite structure a reçu le Prix d'excellence 2025 de la meilleure unité de production de médecine traditionnelle.