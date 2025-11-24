El Fasher — Avec l'intensification des combats, qui ont conduit les Forces de soutien rapide (RSF) à prendre le contrôle d'El Fasher et à faire reculer les Forces armées soudanaises (SAF) et le Commandement des opérations conjointes (Joint Operations Command), des vagues de personnes déplacées ont afflué vers le nord, en direction de la région de Qarni.

La presse locale rapporte que des centaines de familles ont cherché refuge, fuyant les balles et la fumée des incendies. À Qarni, une nouvelle histoire de survie a commencé pour des milliers de personnes déplacées, après plus de 500 jours de famine, de violence et de massacres. La population demande une aide alimentaire et sanitaire continue, surtout à l'approche de l'hiver et avec l'augmentation du nombre d'arrivées en provenance d'El Fasher, des zones environnantes, de Kutum et d'autres régions du nord du Darfour.

Entre-temps, l'Agence internationale pour l'aide et les opérations humanitaires (IRIA) a envoyé des convois humanitaires pour transporter des denrées alimentaires. L'agence a déclaré avoir intensifié ses opérations humanitaires afin de répondre aux besoins des résidents et des personnes déplacées dans la région. L'IRIA a également indiqué que les besoins humanitaires dans la région sont immenses et nécessitent une intervention urgente de la part des organisations humanitaires. Toute la région est actuellement confrontée à des pénuries d'eau potable, de services d'assainissement et de logements. Bien que la situation humanitaire reste critique, les personnes déplacées gardent l'espoir de rentrer chez elles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Caritas Italie a fait écho à l'appel lancé par le Pape Léon lors de l'Angélus du 2 novembre aux parties belligérantes et à la communauté internationale (voir Fides 2/11/2025) et a demandé une intervention urgente de la communauté internationale pour mettre fin à ces atrocités et à la catastrophe humanitaire qui sévit depuis plus de deux ans au Soudan, aujourd'hui la plus grave au monde. Au moins 150 000 morts, plus de 30 millions de personnes ayant besoin d'aide, plus de 13 millions de personnes déplacées ayant fui la guerre, 24 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave, 90 % des enfants n'ayant pas accès à l'éducation, 2 Soudanais sur 3 n'ayant pas accès aux services de santé.