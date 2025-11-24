Soudan: Crise humanitaire pour des millions de personnes déplacées privées de nourriture, d'eau potable, d'installations sanitaires et de logements

21 Novembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

El Fasher — Avec l'intensification des combats, qui ont conduit les Forces de soutien rapide (RSF) à prendre le contrôle d'El Fasher et à faire reculer les Forces armées soudanaises (SAF) et le Commandement des opérations conjointes (Joint Operations Command), des vagues de personnes déplacées ont afflué vers le nord, en direction de la région de Qarni.

La presse locale rapporte que des centaines de familles ont cherché refuge, fuyant les balles et la fumée des incendies. À Qarni, une nouvelle histoire de survie a commencé pour des milliers de personnes déplacées, après plus de 500 jours de famine, de violence et de massacres. La population demande une aide alimentaire et sanitaire continue, surtout à l'approche de l'hiver et avec l'augmentation du nombre d'arrivées en provenance d'El Fasher, des zones environnantes, de Kutum et d'autres régions du nord du Darfour.

Entre-temps, l'Agence internationale pour l'aide et les opérations humanitaires (IRIA) a envoyé des convois humanitaires pour transporter des denrées alimentaires. L'agence a déclaré avoir intensifié ses opérations humanitaires afin de répondre aux besoins des résidents et des personnes déplacées dans la région. L'IRIA a également indiqué que les besoins humanitaires dans la région sont immenses et nécessitent une intervention urgente de la part des organisations humanitaires. Toute la région est actuellement confrontée à des pénuries d'eau potable, de services d'assainissement et de logements. Bien que la situation humanitaire reste critique, les personnes déplacées gardent l'espoir de rentrer chez elles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Caritas Italie a fait écho à l'appel lancé par le Pape Léon lors de l'Angélus du 2 novembre aux parties belligérantes et à la communauté internationale (voir Fides 2/11/2025) et a demandé une intervention urgente de la communauté internationale pour mettre fin à ces atrocités et à la catastrophe humanitaire qui sévit depuis plus de deux ans au Soudan, aujourd'hui la plus grave au monde. Au moins 150 000 morts, plus de 30 millions de personnes ayant besoin d'aide, plus de 13 millions de personnes déplacées ayant fui la guerre, 24 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave, 90 % des enfants n'ayant pas accès à l'éducation, 2 Soudanais sur 3 n'ayant pas accès aux services de santé.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2025 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.