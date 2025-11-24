Afrique: Dharam Gokhool représentera Maurice au 7e Sommet UA-UE

Le président de la République, Dharam Gokhool, G.C.S.K., effectuera une mission officielle en Angola, indique un communiqué de la présidence émis le 22 novembre. Il participera au 7e Sommet Union africaine-Union européenne (UA-UE), qui se tient à Luanda à partir de ce lundi 24 novembre.

Cette rencontre de haut niveau réunira chefs d'État, dirigeants institutionnels et partenaires stratégiques autour des enjeux politiques, économiques et sécuritaires qui lient les deux continents.

La participation du chef de l'État fait suite à une invitation officielle conjointe de João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président de l'UA, et de Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'UA.

Dharam Gokhool restera à Luanda jusqu'au 28 novembre, date prévue de son retour à Maurice. Durant son absence, les fonctions présidentielles seront assurées par le vice-Président de la République, Robert Hungley, G.O.S.K.