Togo: Lomé et New Delhi renforcent leur alliance technologique

L'Inde et le Togo ont mis en lumière vendredi soir à Lomé la solidité de leur coopération dans les technologies de pointe. La célébration s'inscrit dans le cadre du Programme indien de coopération technique et économique (ITEC), un dispositif phare lancé en 1964 pour renforcer les capacités institutionnelles des pays partenaires.

Considéré comme l'un des programmes les plus anciens et les plus performants au monde en matière de formation gouvernementale, ITEC a déjà formé plus de 200 000 fonctionnaires provenant d'une soixantaine de pays. Sa force repose sur le vaste écosystème universitaire et technologique de l'Inde, capable de délivrer chaque année 400 formations de haut niveau dans une centaine d'institutions spécialisées.

Le programme offre près de 10 000 formations entièrement financées, couvrant les domaines clés de l'avenir : intelligence artificielle, cybersécurité, énergie renouvelable, gouvernance numérique, finance, administration publique, médias et communication. Depuis 2014, près de 100 000 bourses et formations internationales ont été attribuées, ouvrant aux participants les portes des meilleures institutions indiennes tout en leur faisant découvrir une culture technologique en pleine expansion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au Togo, l'ITEC a déjà bénéficié à plus de 362 fonctionnaires en quinze ans. Ces formations ciblées ont permis de renforcer des secteurs stratégiques comme les énergies vertes, l'informatique, les télécommunications, la gestion administrative, ainsi que l'entrepreneuriat.

Résultat : la coopération indo-togolaise s'est accélérée, avec une montée en compétence visible dans les administrations, mais aussi une ouverture plus large vers les innovations numériques et les projets de développement durable.

Pour l'ambassadeur d'Inde à Lomé, Shri Sayed Razi Haider Fahmi, l'engagement de son pays est total pour contribuer au développement du Togo.