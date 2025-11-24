Afrique: Augustin Senghor fête ses 60 ans à Gorée - « Mon plus grand souhait, c'est de gagner la prochaine CAN »

Une deuxième étoile du Sénégal au soir du 18 janvier 2026. C'est le vœu formulé par l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) à l'encontre de Pape Thiaw et à El Hadji Ousseynou Diouf venus assister à la célébration de ses 60 ans ce samedi à la Villa Charles de Gorée.

Monter sur la plus haute marche du podium au soir du 18 janvier 2026 lors de la finale de la CAN à Rabat et réaliser une performance inédite par une sélection africaine lors de la coupe du monde United2026. Ce sont les vœux que Me Augustin Senghor a formulé à l'endroit de la sélection sénégalaise de football devant le sélectionneur national Pape Thiaw et l'Ambassadeur des équipes nationales, El Hadji Diouf venus assister à la célébration de ses 60 ans, organisée par son épouse Juliette, ses enfants, des autorités administratives (mairie) et religieuses (imam et abbé) au niveau de la villa Charles de Gorée ce samedi.

« En ce jour de mon anniversaire, mon plus grand souhait, c'est de gagner la prochaine CAN », a déclaré Augustin Senghor visiblement ému par les différents témoignages des joueurs de l'équipe nationale notamment Illiman Ndiaye, Edouard Mendy et autres Kalidou Koulibaly.

« Ensuite, on enchaine avec la coupe du monde de football pour réaliser une performance jamais faite en Afrique », ajoute-t-il en s'adressant à l'assistance et devant Pape Thiaw et El Hadji Diouf. « Leur génération a réussi la plus grosse performance (quart de finaliste en 2002, Ndlr). Actuellement, ils sont au niveau du staff technique avec la Génération qui a gagné la CAN. Je crois en Dieu. Il est capable de nous offrir une deuxième étoile voire de remporter la coupe du monde », soutient Me Senghor. « Mais, s'empresse-t-il de préciser, pour avoir ce résultat, il faut que vous travailliez ensemble, que vous soyez unis. Je crois au Manko ».

Relations avec Abdoulaye Fall

« Quand on a été président de la Fsf et avoir dirigé des gens, la dignité voudrait aussi tu acceptes que d'autres te dirigent, surtout quand il s'agit de Abdoulaye Fall. J'ai eu à réaliser des choses, mon souhait c'est de voir mon successeur faire mieux que moi », dira l'ancien président de la FSF. Et d'ajouter : « Nous devons tous être derrière Abdoulaye Fall, avec l'appui de l'État, pour remporter le trophée continental et réaliser une belle performance au Mondial. Quand on sera de retour au pays, chacun pourra suivre sa trajectoire, sa religion, sa culture etc. Mais pour l'heure, c'est le Sénégal qui devrait passer devant tout ».