Ile Maurice: Yashna Soneea - De décoratrice à chanteuse passionnée

Originaire de New-Grove, cette jeune femme de 26 ans est une artiste aux multiples talents. Fondatrice de Pinãta & Birthday Designer Ltd, Yashna Soneea se spécialise dans la création de décorations de fête sur mesure. «Je dirige ma propre entreprise depuis sept ans et je prévois de développer prochainement mon activité en me déplaçant chez mes clients ou en leur fournissant le matériel de décoration», explique-t-elle.

Après le collège, elle a obtenu un diplôme en Events Management (gestion d'événements) et a travaillé simultanément chez CocoTown à Trianon, où elle réalisait des décorations pour des anniversaires et autres évènements.

Cependant, sa passion pour la musique a toujours été présente. Tout a commencé en 2016, sur le ton de la plaisanterie, lorsqu'elle, sa soeur et sa famille ont décidé d'organiser un concert pour l'anniversaire de son frère. Sa toute première chanson fut Har Kisi Ko, tirée du film indien Boss.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les invités ont adoré sa prestation et l'ont encouragée à continuer. Depuis, elle partage son talent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok. Elle explique : «C'est à travers les vidéos sur TikTok qu'Emran Limbajee, alias DJ Emran, a reconnu mon talent. Il m'a alors proposé de chanter lors d'une soirée». D'abord hésitante, elle a finalement accepté lorsque le DJ l'a recontactée quelques mois plus tard. Elle a saisi l'occasion et la soirée a été un franc succès, attirant près de 500 personnes.

Son premier spectacle, une soirée sur le thème de Bollywood, avait eu lieu en juillet 2024 au HY à Ébène. «Après cette soirée, j'ai eu beaucoup plus d'abonnés et on m'a même contactée pour chanter à des mariages», souligne-t-elle. Aujourd'hui, pour elle, la musique est à la fois un plaisir et un métier. «Je ne chante pas seulement des chansons de Bollywood, mais aussi des chants religieux», confie-t-elle.

Le tout dernier concert de Yashna a eu lieu le 31 octobre 2025 à l'hôtel Suffren & Marina, organisé par DJ Vakil. Le thème était «Desi Halloween». «La musique est ma passion, il m'est donc facile de concilier vie personnelle et carrière musicale. D'ailleurs, je remercie ma famille, ma mère et surtout ma soeur, qui m'ont toujours soutenue», confie Yashna. D'ailleurs, elle va bientôt collaborer sur un morceau mêlant la musique bollywoodienne et le séga.

Son message à tous les mélomanes est clair : «N'abandonnez jamais, n'ayez jamais peur de suivre votre passion, même si c'est juste pour le plaisir».