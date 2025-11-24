Ile Maurice: Streaming et TV à la demande - La nouvelle ère du petit écran

Avec l'essor du streaming et de la vidéo à la demande, les habitudes de consommation télévisuelle changent en profondeur. Films, séries et événements sportifs sont désormais accessibles à tout moment et sur tous les écrans, obligeant les opérateurs traditionnels à adapter leur offre pour rester dans la course. Après vingt-six ans de présence sur le marché, Parabole Maurice tire sa révérence. L'opérateur de télévision par satellite met fin à ses activités.

Mediacom Ltd annonce l'arrêt définitif des services de Parabole Maurice ainsi que la fermeture progressive de son offre destinée au marché de la télévision payante résidentielle, à partir du 30 novembre 2025. Un processus de fermeture graduelle a été mis en place afin d'assurer une transition organisée pour les abonnés.

Lancée en 1999, Parabole Maurice proposait des bouquets de chaînes régionales et internationales couvrant le divertissement, la découverte et l'information.

Dans un communiqué, la direction de Mediacom Ltd souligne que «l'évolution rapide des technologies, des modes de consommation et d'inéluctables réalités économiques conduisent à conclure une histoire riche de 26 ans d'engagement à perdurer contre vents et marées».

Cette décision intervient dans un paysage médiatique en pleine mutation. L'essor fulgurant des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video a transformé les habitudes des téléspectateurs mauriciens. Les contenus sont désormais accessibles à la demande, à l'heure souhaitée et sur une multitude d'écrans : ordinateur, tablette ou smartphone. Ils offrent une souplesse que la télévision par satellite traditionnelle peine à concurrencer.

Selon un rapport publié par CARE Ratings Africa en 2024, presque tous les foyers mauriciens disposent d'un téléviseur, leur permettant d'accéder notamment aux chaînes de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC). Le rapport souligne également que l'abonnement à la télévision payante progresse à mesure que le revenu des ménages augmente. Si aucune nouvelle taxe n'est instaurée, cette tendance devrait se poursuivre. Néanmoins, l'essor des services de vidéo à la demande - tels que Netflix, Prime Video, Zee5 ou Hulu - pourrait freiner l'expansion du marché de la TV payante traditionnelle.

Face à cette transformation des usages, les opérateurs télévisuels traditionnels n'ont d'autre choix que d'adapter leur modèle. Canal+ Maurice, par exemple, s'oriente lui aussi vers le streaming. Depuis le 24 septembre, MC Vision opère sous la marque Canal+ Maurice, un rebranding qui accompagne une nouvelle stratégie axée sur une plateforme de streaming et de vidéo à la demande, accessible sur tous les écrans via un abonnement unique. Cette transition inclut également l'arrivée de fonctionnalités telles que le Mode Expert et le Multi-Live.

L'offre de contenus de Canal+ Maurice évolue également, avec l'arrivée prochaine de nouvelles chaînes destinées à enrichir et diversi- fier les bouquets proposés.

Si le streaming transforme en profondeur les habitudes de visionnage, le sport demeure un pilier majeur de l'offre télévisuelle. Grâce à Canal+ Sport, les abonnés accèdent aux plus grands événements mondiaux - Premier League, UEFA Champions League, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 McDonald's, Formule 1, MotoGP - ainsi qu'à une large sélection de compétitions de tennis, rugby ou golf. En complément, l'option DStv English Plus donne accès aux chaînes SuperSport, permettant de suivre le foot- ball européen et d'autres disciplines en version anglaise.

Par ailleurs, la chaîne MBC 11, appartenant à la MBC, diffuse gratuitement divers événements sportifs, notamment la Premier League anglaise, la LaLiga, l'UEFA Cham- pions League, l'UEFA Europa League, ainsi que des compétitions telles que la CAN ou la Coupe du Monde, selon la disponibilité des droits. Elle se fait en free-to-air.

Nouvelle réglementation à partir de 2026

Dans le cadre d'une réforme fiscale visant à accroître les recettes publiques sans pénaliser les entreprises locales, le gouvernement introduira, à compter du 1er janvier 2026, une TVA de 15 % sur les services numériques importés. Cette mesure concernera les abonnements aux plateformes étrangères de vidéo, de musique ou de contenus en ligne, telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime ou Spotify.