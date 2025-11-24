Ile Maurice: Paul Bérenger - «Lor reform elektoral, pena dezakor ant Ramgoolam ek mwa»

Le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, a tenu une conférence de presse hier à Port-Louis. Il a d'entrée abordé la situation politique, précisant que la décision de rester au gouvernement n'était pas la sienne. Il a expliqué que sa recommandation de rester au gouvernement découlait de deux rencontres avec Navin Ramgoolam les 15 et 17 novembre.

Abordant les accomplissements de l'Alliance du changement, il a affirmé que son principal achievement est d'avoir «débarrassé» le pays du MSM. Il a rappelé que le gouvernement avait accompli énormément de choses : «Li tro fasil get seki nou pa ankor fer ek bliye seki nou finn resi fer». Il cite, entre autres, des avancées sur le plan de la démocratie, de la MBC, de la liberté de la presse et de lutte contre les abus policiers. Il a aussi soutenu que le pays a évité un downgrade de Moody's.

Il a admis avoir minimisé les désaccords au sein du MMM, évoquant la lenteur de certaines actions et «beaucoup de mauvaises nominations». Cependant, les engagements pris par le PTR et le MMM l'ont conduit à maintenir sa recommandation auprès du Comité central.

Comme premier point, Paul Bérenger a abordé la réforme électorale, qu'il souhaite voir avancer «le plus vite possible». Il a précisé que cette réforme sera traitée séparément des réformes constitutionnelles. «L'objectif est d'introduire une bonne dose de proportionnelle», a-t-il expliqué, ajoutant qu'un appel à consultations publiques sera lancé dans les prochains jours. Concernant le Best Loser System (BLS), il a souligné une divergence avec Navin Ramgoolam : si tous deux s'accordent sur l'introduction de la proportionnelle, Ramgoolam souhaite mettre fin au BLS, tandis que Bérenger juge préférable de conserver les quatre Best Losers élus sur une base ethnique, «au moins pour la première élection».

Deuxièmement, Paul Bérenger a affirmé être totalement d'accord avec le Premier ministre au sujet de la future National Crime Agency (NCA), qui disposera de pouvoirs étendus, et qui sera mise en place le plus rapidement possible. Selon lui, la NCA regroupera les missions de la Financial Crimes Commission (FCC) et certains aspects de la police. Il a qualifié ce projet de loi de «très important» et a ajouté que «c'est une priorité pour nous, et il est possible que le travail soit terminé avant mars 2026».

Troisièmement, à propos d'Air Mauritius, Paul Bérenger a évoqué la nécessité de «redresser et relancer Air Mauritius» afin de lui permettre un «nouveau décollage» et lui donner «un nouveau départ». Cela passera par une réorganisation de la Holding Company, d'Air Mauritius elle-même, ainsi que d'une vingtaine de filiales. Il a ajouté que de nouveaux boards, présidents et membres, seront nommés dans les jours à venir.

Quatrième point : la drogue. «Nous avons voté une nouvelle loi, qui est une bonne loi», a-t-il déclaré, tout en reconnaissant «certains cafouillages». Il a évoqué une relance des efforts antidrogue et de nouvelles nominations, concédant toutefois que c'est «easier said than done».

Cinquième point : la prison et la police. Il a évoqué des changements à venir et un «nouveau souffle» des deux côtés, avec de nouvelles nominations, faisant de ce volet l'une des priorités du gouvernement.

À la lumière de ces cinq points, il a qualifié la relance de l'Alliance du changement et de l'action gouvernementale de «nouveau départ»: «Sa kriz ki nou fek traverse-la, li pou ena so bon kote pou lavenir.»