Ile Maurice: Bureau du PM - Un bilan financier sous haute vigilance

Un an après l'arrivée au pouvoir de l'Alliance du changement, la rédaction de l'express évalue la performance des ministres.

Nous réalisons cet exercice depuis 15 ans, ayant noté les ministres du gouvernement de Navin Ramgoolam (2010-2014) ainsi que ceux de l'Alliance Lepep (entre 2014 et 2024). Réalisé par les journalistes du groupe, cet exercice se fonde sur quatre critères : la performance générale, la maîtrise des dossiers, le leadership et la capacité à proposer des idées nouvelles.

Le bureau du Premier ministre, chapotant plusieurs ministères dont le ministère des Finances, affiche divers bilans que nous avons classés par thème. Nous n'avons pas assigné de notes au PMO et au bureau de Paul Bérenger- qui lui, ne dispose pas de portfolio -, car ils ne jouent pas sur la même échelle comparative que le reste du conseil des ministres. Voici donc le bilan du PMO et du bureau du Premier ministre adjoint ci-dessous.

Forces de l'ordre

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au niveau des infrastructures, le poste de police de Vallée-Pitot a été inauguré le 28 mars ; le contrat pour celui de Cent-Gaulettes a été alloué et la procédure finalisée pour celui de Phoenix. Le nouveau bâtiment du National Coast Guard Operations Room à Fort-William a été inauguré le 10 juin. En termes de ressources humaines, 447 recrues ont été formées et intégrées en avril ; 406 nouveaux Temporary Police Constables ont été recrutés ; 2 976 policiers ont été formés localement et 387 à l'étranger. Une soixantaine de véhicules (voitures, motos, vans, bus, etc.) ont été achetés.

Lutte contre la criminalité

Le taux de criminalité de janvier à septembre 2025 a baissé de 3% par rapport à la même période en 2024. Les vols ont diminué (-12 %) - cambriolages (-26 %) et vols sur la voie publique (-16 %). Pour la drogue, on note 2 395 arrestations et 939 kilos de saisies, d'une valeur estimée à Rs 1,85 milliard.

Prisons

Le Petit-Verger Rehabilitation and Reintegration Centre a été inauguré le 24 septembre. La Drug Rehabilitation and Reintegration Strategy a été mise en oeuvre en collaboration avec la NADC et les ONG. La vidéosurveillance a été renforcée à la prison de Beau-Bassin et aux Prison Headquarters.

National Agency For Drug Control (NADC)

Après la promulgation de la National Agency for Drug Control Act le 15 mai 2025, l'organisme a instauré son Drug Control Board le 27 juin et 6 sous-comités techniques vont encadrer la stratégie, la réhabilitation, la prévention, la coordination VIH/SIDA, la réduction des risques et la communication.

Transformation numérique

Les procédures pour un nouveau web-based Citizenship System sont enclenchées pour remplacer l'e-Document Management System devenu obsolète. Le nouveau dispositif permettra les demandes et le paiement en ligne, le suivi automatisé et la gestion électronique des dossiers. Un Rules Based Work Permit System a été approuvé le 8 août pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre. Un comité de pilotage supervise sa mise en oeuvre et l'appel d'offres pour le Centralised Employment Portal and Work Permit Management System sera lancé d'ici décembre 2025.

«National Sanctions Secretariat»

Le dispositif national de lutte contre le financement du terrorisme (3 individus désignés selon l'article 9 de l'United Nations Sanctions Act (UNSA) a été renforcé et une vaste campagne de sensibilisation lancée sur les amendements apportés à la Finance Act 2025 (pour mieux encadrer le gel des avoirs).

«Continental shelf and maritime zones»

La représentation réussie de Maurice au Tribunal international du droit de la mer (ITLOS) dans l'affaire Maurice/Maldives sur la délimitation des zones maritimes a consolidé ainsi les droits maritimes souverains du pays. La gouvernance du Mauritius-Seychelles Joint Management Area a été renforcée avec un système de planification et de gestion intégré. Le projet de création de la Marine Protected Area des Chagos (645 835 km2 ) a été élaboré. La Marine Spatial Planning pour une gestion durable des écosystèmes marins et la mise en oeuvre des Objectifs des Développement Durable 14.2 et 14.5, ont abouti à la ratification par Maurice de l'accord Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction.

Bureau de l'État civil

Un nouveau système de données est opérationnel depuis le 8 septembre, avec une performance améliorée et des outils de suivi en temps réel. Un portail web et une application mobile sont prévus très prochainement. Un guichet unique est opérationnel à Terre-Rouge depuis le 3 septembre et offre un service centralisé pour toutes les formalités liées à la crémation et à l'inhumation.

Un an après son arrivée au pouvoir, l'Alliance du Changement présente un premier bilan économique placé sous le signe d'une stabilité financière retrouvée mais encore fragile. Le ministère des Finances met particulièrement en avant le maintien du statut d'investissement de Maurice par Moody's, devenu un pilier central de sa communication.

Cette décision a permis au pays d'éviter une dégradation qui aurait renchéri le coût de la dette et érodé davantage la confiance des investisseurs. Elle a également renforcé la crédibilité du pays auprès des institutions financières internationales, appuyant notamment l'installation du siège de l'Agence Africaine de Notation de Crédit à Maurice. Toutefois, ce maintien reflète surtout une approche prudente de l'agence plutôt qu'une transformation profonde de l'économie au cours de l'année écoulée.

Sur le plan macroéconomique, plusieurs indicateurs montrent des signes d'amélioration. La croissance du PIB, projetée à 3,1 % pour 2025, a été légèrement revue à la hausse par le Fonds monétaire international (FMI). Le secteur touristique poursuit sa reprise, avec plus d'un million d'arrivées enregistrées fin septembre et un record de 1,425 million anticipé d'ici décembre.

Le marché de l'emploi évolue également : le taux de chômage est descendu à 5,9%. Les réserves de devises étrangères ont atteint 9,6milliards USD, offrant une protection accrue contre les chocs externes. Toutefois, ces performances demeurent étroitement dépendantes de conditions internationales favorables, notamment de la vitalité du tourisme, et ne traduisent pas encore une diversification structurelle du modèle économique.

Rigueur institutionnelle

Le gouvernement a en outre annoncé des réformes institutionnelles pour la gouvernance économique. Parmi elles figurent le renforcement de l'indépendance de la Banque de Maurice et des amendements au Statistics Act destinés à améliorer la fiabilité des données officielles. Ces initiatives répondent à des préoccupations exprimées quant à la transparence et à la rigueur institutionnelle.

Cependant, leur impact réel dépendra de leur mise en oeuvre concrète, encore difficile à évaluer. Pour l'instant, elles relèvent davantage d'un ensemble d'intentions que de changements institutionnels pleinement réalisés.

L'année écoulée a également été marquée par une intensification des mesures sociales. Le ministère des Finances a engagé une suppression progressive de la Contribution sociale généralisée (CSG) tout en maintenant le soutien aux ménages inscrits au Social Register of Mauritius.

L'introduction d'un revenu minimum de Rs 20 000 pour les travailleurs à temps plein, l'augmentation des aides en faveur des personnes âgées, le soutien aux institutions caritatives et les mesures dédiées aux enfants ayant des besoins spécifiques témoignent d'un effort notable pour répondre aux attentes sociales. Ces initiatives restent toutefois confrontées à la question de leur soutenabilité à moyen terme, dans un contexte de dette publique élevée et d'espace budgétaire limité.

Enfin, la politique extérieure a également eu un impact sur les finances publiques. Le gouvernement a renégocié la contribution de Maurice à la mission de maintien de la paix de la Southern African Development Community (SADC) en République démocratique du Congo. Cette renégociation permettra au pays d'éviter le paiement du montant restant de Rs 336 millions et même de recevoir un remboursement d'environ Rs 28 millions sur la contribution déjà versée.

Bureau du Premier ministre adjoint : Une cinquantaine de réunions diverses

Le Premier ministre adjoint (DPM) Paul Bérenger a fait l'intérim à au moins deux reprises en l'absence du Premier ministre due à des déplacements à l'étranger. Entre-temps, il a surtout assuré un rôle dans la coordination interministérielle à travers la présidence de pas moins de 50 réunions de haut niveau. Des rencontres qui ont permis de favoriser la synergie et la coordination entre ministères, d'accélérer la mise en oeuvre des projets nationaux prioritaires et de résoudre efficacement les contraintes opérationnelles. Les dossiers traités sont, entre autres :

· Agaléga

· Comité budgétaire

· COP30 au Brésil

· Travailleurs licenciés de la Local Government Service Commission (LGSC)

· Approvisionnement et sécurité en électricité

· Île-aux-Bénitiers et plages publiques

· Îlots autour de Maurice

· Zone économique de Jin Fei, parc d'affaires et industriel de RicheTerre, et Yihai Smart City (Pailles)

· Projet de loi sur l'Agence nationale de lutte contre la drogue

· Fête du Qurbani

· Maisons de retraite

· Prolifération des algues marines

· Projet de logements sociaux à La Preneuse

· Projet de loi sur le sport 2025

· Saint-Brandon · Industrie du thon

· Observation des baleines et dauphins (lutte contre les activités illégales)

· Compte de redressement des compagnies de bus

· Capture accessoire de poissons (prises accidentelles)

· Électricité

· Projets de logement

· Fonds de stabilisation des prix