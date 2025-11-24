Ile Maurice: Le flamboyant géant et le flamboyant nain

Avec ses couleurs éclatantes qui annoncent le début de l'année, le flamboyant fait partie des arbres les plus emblématiques de Maurice. Pourtant, peu savent qu'il en existe deux types ! Deux arbres, deux histoires, deux identités...

Le flamboyant nain, connu scientifiquement sous le nom Caesalpinia pulcherrima, est originaire des zones tropicales d'Amérique. Il est également la plante nationale de la Barbade, où sa fleur sert d'emblème officiel. Très apprécié pour ses fleurs authentiques allant de l'orange au rose, voire au blanc. Il se distingue aussi par sa taille compacte, généralement de 2,5 à 3 mètres. À Maurice, on le retrouve surtout comme plante ornementale dans les jardins, les cours et les espaces publics. Il apporte de la couleur tout en restant peu encombrant et facile d'entretien.

Le flamboyant géant, ou Delonix regia, est originaire de Madagascar. Il s'est répandu dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde, notamment en Inde, en Thaïlande, en Australie, dans les Caraïbes et dans certaines parties de l'Afrique. Danny Appadu, le Sales Advisor de Gros Cailloux Nursery précise que les deux types du flamboyant existent à Maurice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il souligne qu'ici, on peut admirer trois variantes de couleurs : rouge, orange et jaune, bien que le jaune reste relativement rare. Les arbres peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur et se distinguent par leur large feuillage en forme de fougère, offrant ombre et embellissant les paysages. Ils prospèrent principalement dans les zones sèches et côtières, où ils s'adaptent le mieux aux conditions locales.

Autrefois, nos grands-parents utilisaient les boutons de fleurs pour jouer à un petit jeu appelé «casse-flamboyant», où l'on devait casser la «tête» du bouton d'un camarade sans se faire toucher soi-même. Danny explique que les graines du flamboyant servaient également à fabriquer de petits instruments de musique, rappelant des maracas, ou à créer divers objets artisanaux, encore appréciés aujourd'hui. Ces usages témoignent de l'ingéniosité et de la créativité des générations précédentes, capables de tirer parti de la nature pour le jeu et l'artisanat.

Or, le flamboyant ne se limite pas à un rôle décoratif ou ludique : il est devenu un véritable symbole culturel et naturel. Sa floraison marque souvent l'arrivée d'une nouvelle saison et inspire artistes, photographes et artisans. Chaque flamboyant raconte une histoire, celle de la nature mais aussi de nos traditions et de notre patrimoine.

Ainsi, lorsque vous voyez un flamboyant fleurir à Maurice, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un arbre coloré. Il est le témoin de l'histoire, de la culture et de la créativité de nos ancêtres. Par sa beauté et sa résilience, il continue d'embellir notre île tout en nous rappelant l'importance de préserver notre environnement naturel.

Pour voir la vidéo complète, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de l'express et découvrez tous les secrets du flamboyant en images. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Eski to ti kone, avec encore plus de découvertes fascinantes sur notre île et ses trésors cachés.