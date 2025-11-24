La tenue à Marrakech de la 93e Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL) constitue une reconnaissance de la communauté internationale de la contribution du Maroc à la sécurité mondiale, a affirmé vendredi le président de cette Organisation, le Général-Major Ahmed Naser Al-Raisi.

L'accueil de cette instance dirigeante suprême d'INTERPOL (24-27 novembre) est également une reconnaissance de la présence constante du Royaume dans l'ensemble des forums liés à la sûreté et à la sécurité, ainsi que de son engagement agissant au sein de l'Organisation, a souligné M. Al-Raisi lors d'une conférence de presse à Marrakech.

"Je suis extrêmement heureux d'être dans notre cher pays, le Maroc, un pays de sécurité et de paix. Un pays qui accorde toute l'importance nécessaire à la coopération policière internationale, qui croit profondément en la participation effective et en la sécurité comme responsabilité indivisible : une action commune", a-t-il dit.

L'organisation de cet évènement de grande envergure est une nouvelle démonstration de la place de choix du Royaume en tant qu'acteur clé au sein des diverses instances, initiatives et actions de l'INTERPOL, ainsi que de son appui soutenu à cette Organisation, a ajouté M. Al-Raisi.

Il a aussi salué le "rôle majeur et central" du Royaume dans la préservation de la sécurité à l'échelle mondiale, notant que le Maroc, de par sa position géographique privilégiée au carrefour de l'Afrique, du monde arabe et de l'Europe, ne cesse d'oeuvrer afin de favoriser la communication et la coopération entre les différents continents.

"Il ne fait aucun doute que l'organisation de cet événement, après avoir accueilli les responsables de la sécurité dans le monde en 2007, confirme une fois de plus le grand intérêt que porte le Royaume aux questions de la coopération sécuritaire étroite entre les pays membres de l'INTERPOL" à l'heure où le monde est confronté à de multiples défis de taille liés notamment à la cybersécurité et à la criminalité transfrontalière, a-t-il fait observer.

M. Al-Raisi s'est attardé aussi sur l'apport considérable du Royaume et son rôle "très important" dans la consolidation de la sécurité africaine, relevant que le Maroc, en tant que vice-président de l'INTERPOL pour l'Afrique, ne ménage aucun effort pour promouvoir sa coopération avec les États du continent, notamment en ce qui concerne la formation et les opérations conjointes.

"La plupart des opérations menées dans la région ont vu le Maroc figurer parmi les premiers pays présents", a-t-il insisté.

"Nous sommes extrêmement fiers des réalisations du Maroc dans le domaine de la sécurité et de la coopération sécuritaire, en Afrique, dans le monde arabe et au niveau international", s'est réjoui le président de l'INTERPOL.

M. Al-Raisi, qui a saisi l'occasion pour féliciter le Maroc pour l'organisation de la Coupe d'Afrique 2025 et du Mondial de football 2030, a fait part de la confiance de l'INTERPOL en la capacité du Royaume à accueillir avec grand succès de telles manifestations sportives internationales.

D'autre part, il est revenu sur les avancées réalisées par l'INTERPOL sous son mandat, notamment la promotion de la coopération internationale, l'élargissement de la base de données, l'augmentation du nombre et de l'ampleur des opérations conjointes, le renforcement de la présence de la femme et la consécration de la représentativité des différents continents au sein des instances dirigeantes sur le même pied d'égalité.

Composée de délégués désignés par les gouvernements des pays membres, l'AG de l'INTERPOL se réunit une fois par an et prend toutes les décisions importantes concernant la politique générale, les ressources nécessaires à la coopération internationale, les méthodes de travail et les finances, lesquelles prennent la forme de résolutions.

L'Assemblée générale, qui constitue le plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services chargés de l'application de la loi, est également une excellente occasion pour les pays de nouer des relations et de partager leurs expériences.