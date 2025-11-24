Le Maroc, en la personne de son ambassadeur représentant permanent auprès de l'ONU, Omar Hilale, a couronné de succès sa Présidence de la 6è session de la Conférence sur l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, qui s'est tenue du 17 au 21 novembre à New York.

Dans son allocution de clôture, M. Hilale s'est félicité de l'adoption par acclamation du rapport final de la Conférence, en soulignant que "lorsque la volonté politique rencontre la vision partagée, l'impossible devient possible".

"Ensemble, nous avons transformé les aspirations en actions concrètes, les débats en décisions, et les divergences en convergences porteuses d'espoir", a-t-il indiqué, ajoutant que cette session restera gravée dans la mémoire comme un moment où la région du Moyen-Orient a choisi résolument la voie du dialogue, la coopération et la construction de la paix.

L'ambassadeur a, en outre, relevé que le chemin vers une zone exempte d'armes nucléaires et autres armes de destruction massive au Moyen-Orient "est certes semé d'obstacles, mais chaque pas que nous franchissons ensemble nous rapproche d'un avenir où la sécurité ne sera plus fondée sur la dissuasion nucléaire, mais sur la confiance mutuelle et le respect du droit international".

Il a enfin insisté sur l'engagement "vital" des Etats dotés d'armes nucléaires et de la communauté internationale en vue de concrétiser cette vision pour un Moyen-Orient débarrassé des armes.

Cette conférence internationale intervient dans un contexte géopolitique complexe marqué par les derniers développements survenus au Moyen-Orient, particulièrement durant les six derniers mois.

A cette occasion, les Etats membres ont unanimement salué l'engagement remarquable du Maroc tout au long de l'année, louant son approche innovante et sa capacité à insuffler un nouvel élan à cette Conférence et à en amplifier le rayonnement international.

Dans leur rapport final, les Etats participants ont dressé un constat sans appel : face à la détérioration alarmante du contexte sécuritaire mondial, les mesures de confiance et de réduction des risques nucléaires, aussi louables soient-elles, ne sauraient se substituer à un désarmement nucléaire effectif, complet, vérifiable et irréversible.

Réaffirmant leur volonté d'agir, ils se sont engagés à poursuivre la mise en oeuvre rigoureuse des objectifs du régime mondial de désarmement et de non-prolifération, tout en renforçant les synergies entre les zones exemptes d'armes nucléaires et la Conférence sur le Moyen-Orient.

A la clôture de cette cérémonie, les membres de la Conférence ont élu par acclamation le Sultanat d'Oman, comme président de la 7è session de la Conférence sur l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, qui se tiendra à New York en novembre 2026.