Afrique: Sahara marocain - Les percées diplomatiques du pays mises en avant au Canada

Les percées diplomatiques réalisées, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la question du Sahara marocain, ont été mises en avant lors d'une visioconférence organisée vendredi à l'initiative de l'Association canadienne des professeurs marocains (ACPM).

Intervenant lors de cette rencontre, initiée en commémoration du 50ème anniversaire de la Marche Verte, l'ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a souligné que la résolution 2797 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain a consacré le plan d'autonomie présenté par le Maroc comme la base d'un règlement juste et durable à ce différend régional artificiel.

"Cette consécration constitue l'aboutissement de vingt-six années d'action diplomatique portée par SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'Assiste, et qui repose sur une vision claire et stratégique, fondée sur la crédibilité et la confiance", a affirmé la diplomate.

Cette action diplomatique, soutenue et efficace a transformé la perception internationale du dossier, faisant du plan d'autonomie non pas une simple proposition mais plutôt une véritable solution, a relevé Mme Otmani.

"Ainsi, 50 ans après la Marche Verte, la communauté internationale reconnaît pleinement la justesse, la pertinence et la légitimité de la position du Maroc", a souligné l'ambassadeur, ajoutant qu'il s'agit là d'une victoire "du droit, de la diplomatie et de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi".

De son côté, le professeur Driss Aïssaoui, du Département d'études françaises de l'Université Dalhousie, est revenu sur les derniers développements de la question du Sahara marocain, mettant en avant la dynamique de soutien international croissant en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie.

"Guidé par la sagesse de ses Souverains, le Royaume fait le choix de la paix et de la légitimité internationale", a relevé ce professeur universitaire. "Loin de céder aux provocations et aux hostilités, le Maroc adopte une politique de retenue et mène une diplomatie agissante", a-t-il affirmé.

M. Aïssaoui a aussi mis en avant l'importance accordée par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, à la coopération Sud-Sud qui a eu pour effet le lancement de mégaprojets fédérateurs à fort impact économique.

Pour sa part, Yasmine Hasnaoui, spécialiste des affaires nord-africaines et professeure de science politique, a souligné que le plan d'autonomie au Sahara constitue une solution de référence à fort ancrage international qui permettra de renforcer la paix et la stabilité régionales.

Elle a dans ce cadre mis en avant la pertinence du plan d'autonomie dans un contexte régional marqué par l'instabilité dans le Sahel, les trafics de tout genre, les flux migratoires, les changements climatiques et les crises politiques.

Ce plan permettra d'associer les habitants des provinces du sud au processus de prise de décision locale et ouvre la voie au retour des personnes séquestrées dans les camps de Tindouf vers leur patrie, a-t-elle relevé, soulignant que l'autonomie "est une vision globale et progressiste qui reflète une incarnation avancée d'un Etat moderne et unifié respectueux des spécificités de ses régions".

Cette visioconférence, organisée en collaboration avec l'ambassade du Maroc au Canada, se veut une contribution au renforcement du rayonnement du Maroc et à la coopération académique entre le Royaume et le Canada, a indiqué le président de l'ACPM, Hassan Safouhi.

Créée pour valoriser le capital intellectuel de la diaspora marocaine au Canada, l'ACPM se donne pour ambition de devenir un pôle d'excellence et un espace de convergence entre institutions canadiennes et marocaines, favorisant les échanges, le mentorat et les projets collaboratifs.