Maroc: 'Adanas' rafle le Grand prix du Festival national du théâtre

La pièce théâtrale "Adanas" de la troupe Mémoire des anciens de Khouribga a remporté, vendredi soir à Tétouan, le Grand prix de la 25è édition du Festival national du théâtre.

La pièce "Adanas" s'est distinguée en remportant quatre des huit prix en compétition lors de cette édition du festival, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), en partenariat avec la province de Tétouan.

Ainsi, la scénographe Safae Krit a décroché les prix des costumes et de la scénographie, tandis que la comédienne Hind Belaoula a remporté le prix d'interprétation féminine.

La pièce "Al Harraz" a, pour sa part, décroché le Prix de l'espoir, destiné à accompagner les artistes et troupes émergents, tandis que son metteur en scène, Amine Nassour, s'est vu attribuer le prix de la mise en scène.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le prix d'interprétation masculine a été attribué ex aEquo à Reda Benaïm, pour son rôle dans la pièce "Idam Assama", et à Noureddine Zioual pour sa performance dans "Rihla".

Quant au prix de l'écriture théâtrale, il a été décerné ex aEquo à Chaimae El Mouzaine pour la pièce "Moumanaâ" et à Ali Dah pour "Idam Assama".

Selon le rapport du jury de la compétition officielle, présenté par son président Khalid Amine, plusieurs oeuvres en lice reflètent "l'actualité esthétique et la dynamique renouvelée de la scène théâtrale marocaine, ainsi qu'une persévérance créative qui mérite d'être saluée".

Le jury a également formulé plusieurs observations susceptibles d'influer sur l'essence même de l'art dramatique, évoquant notamment ce qu'il a qualifié de "désordre visuel", marqué par la prédominance de supports et de procédés visuels dans les spectacles, alors que ceux-ci sont censés rester un espace de rencontre vivante, directe et physique entre le créateur et le public.

Il a, de même, constaté une compréhension parfois inexacte de la fonction dramaturgique, susceptible d'altérer la cohérence des oeuvres théâtrales.

Dans une déclaration à la MAP, le metteur en scène Amine Nassour a exprimé sa joie pour la distinction de la pièce "Al Harraz", interprétée par un groupe de la 35e promotion de l'Institut Supérieur d'Art Dramatique et d'Animation Culturelle (ISADAC), qui a remporté à la fois deux prix individuel et collectif.

Il a souligné que cette oeuvre, conçue au sein même de l'institut, met en valeur le talent, les aptitudes et les potentialités artistiques développés par ces jeunes comédiens sous la direction des professeurs de l'établissement.

De son côté, l'artiste Hind Belaoula s'est dite "heureuse" de recevoir le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans la pièce "Adanas", soulignant que cette distinction résulte du travail technique et dramatique collectif de l'ensemble des contributeurs à la création de cette oeuvre théâtrale.

Pour sa part, le directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la Culture-, Hicham Abkari, a indiqué que cette édition a suscité un grand engouement, avec la participation de troupes théâtrales représentant plusieurs régions et villes du Royaume, ajoutant que, comme chaque année, le festival offre une occasion de découvrir les créations des comédiens et témoigne de la richesse et de la diversité du théâtre marocain.

Quant au directeur de cette édition du festival, Yassine Ahjam, il a souligné que le programme était particulièrement riche et varié, comprenant la section "Pionniers" et une Master Class, ainsi que des hommages à des figures emblématiques du théâtre marocain, des expositions et des colloques.

Il a également mis en avant le volet social de cette édition, qui s'est ouverte aux détenus de la prison locale, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un centre pour personnes en situation de handicap, à travers des représentations théâtrales professionnelles.

Douze pièces de théâtre, répondant aux critères de qualité artistique requis, ont participé à la compétition officielle de cette édition.