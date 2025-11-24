Maroc: L'Institution du Médiateur du Royaume publie trois livrets sur la gouvernance des services de santé

L'Institution du Médiateur du Royaume vient de publier trois livrets sur la gouvernance des services de santé dans le cadre des forums de la gouvernance publique lancés le 2 octobre dernier, un programme national fondé sur une approche participative, conformément à l'article 46 de la loi régissant l'Institution.

Le premier, un guide de la gouvernance des services publics, le deuxième intitulé "la gouvernance des établissements de santé comme levier pour améliorer l'offre de soin" et le troisième sur "la gouvernance du secteur de la santé au Maroc : diagnostic institutionnel et propositions de réformes-points de départ pour la discussion", indique un communiqué de l'Institution du Médiateur du Royaume.

Cette édition consacrée au thème des services de santé publique s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Institution du Médiateur du Royaume pour impliquer les jeunes, les acteurs de la société civile, les experts et les intervenants en matière d'amélioration de la qualité de la performance administrative.

En prélude à la publication de ces documents, l'Institution a tenu plusieurs audiences ayant permis de faire état de divers dysfonctionnements relatifs au service de la santé, outre les éléments déduits des plaintes qui lui ont été adressées et des données issues de la réalité pratique.

C'est dans ce contexte, que les trois publications interviennent pour mettre en avant l'importance du travail institutionnel sur ce dossier et confirmer que le traitement de la question du service de santé ne date pas d'aujourd'hui, mais constitue plutôt le fruit d'un débat fondé sur une réflexion objective menée au sein des institutions élues, des organes de gouvernance et des associations de la société civile. Elles ont également pour objectif de fournir un cadre conceptuel destiné à encadrer le débat public et à formuler une vision plus claire et plus efficace pour réformer les services de santé et renforcer leur gouvernance.

Concernant le guide de la gouvernance des services publics, il vise à servir de cadre de référence aux pratiques de gestion au sein des services publics selon une approche basée sur la transparence, la responsabilité et la qualité du service.

La deuxième publication, quant à elle, souligne que l'amélioration de l'offre de soins passe par une gouvernance efficace des établissements de santé, le droit à la santé étant un droit universel qui va au-delà du traitement pour englober l'accès équitable aux services, le respect de l'éthique médicale et la fourniture de services de qualité.

Pour ce qui est du troisième document, il traite des conclusions formulées par les institutions constitutionnelles et les instances civiles concernant les dysfonctionnements du système de santé et les possibilités de réforme. Il s'appuie sur une compilation des recommandations et suggestions émises par différentes institutions et exploite les données tirées des plaintes et des réclamations transmises à l'Institution du Médiateur, le diagnostic structurel de l'offre de santé et des ressources humaines figurant dans les rapports du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que l'approche fondée sur les droits adoptée par le Conseil national des droits de l'Homme.

Les trois livrets sont disponibles sur la plateforme "Marfi9i" avec la possibilité de les consulter en intégral ou de les télécharger. La plateforme offre également une couverture complète de toutes les activités des forums de gouvernance organisés par l'Institution au niveau central ou régional, ainsi que des questionnaires destinés à mesurer le degré de satisfaction des citoyens à l'égard des services de santé.