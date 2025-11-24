Cote d'Ivoire: Entre gratitude et espérance - Mgr Alexis Touabli prend les rênes du diocèse de San Pedro

L'Église-famille de Dieu du diocèse de San Pedro-en-Côte d'Ivoire a vécu, les 18 et 19 novembre 2025, des moments d'intense ferveur à l'occasion de l'accueil de son nouveau pasteur, Mgr Alexis Touabli Youlo.

La prise de possession canonique de son siège épiscopal aura lieu le samedi 20 décembre 2025 à la cathédrale Saint-Pierre, consacrant officiellement son entrée en fonction.

Nommé le 22 octobre 2025 par le pape Léon XIV, l'évêque est venu à la rencontre du peuple de Dieu auquel il est désormais confié, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape pour ce diocèse dynamique du Sud-Ouest ivoirien.

Cette visite de 48 heures a été rythmée par la cérémonie officielle de passation de charges et par plusieurs rencontres avec les prêtres, les religieux, les religieuses et les fidèles laïcs.

À la paroisse Saint-Paul de la Cité, Mgr Touabli Youlo a exprimé sa profonde gratitude envers tous les acteurs de la vie pastorale. Les comparant à « la sève qui irrigue l'arbre de l'Église », il a rappelé que leur engagement conditionne la fécondité de la mission. Dans une image forte et accessible, il a également présenté l'Église-famille de Dieu comme « une équipe de football qui gagne », invitant chacun à maintenir la cohésion pour « continuer de marquer des buts » au service de l'évangélisation.

Le nouvel évêque n'a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur, Mgr Jean-Jacques Koffi Oi Koffi, saluant son sens du service, sa vision et son engagement au long des années.

Pastorale, expérience et proximité : telles sont les vertus qui caractérisent Mgr Touabli Youlo, dont le parcours impressionnant inspire confiance. Ordonné prêtre dans ce même diocèse il y a près de quarante ans, il a été le premier évêque d'Agboville en 2006, président de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire (2011-2017), administrateur apostolique de Yamoussoukro (2018-2023) et, depuis 2022, président de la CERAO.