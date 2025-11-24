Cameroun: Coupe du monde alternative - Le pays et Marc brys visent la Russie

L'horizon du football international pourrait bien connaître une scission inédite. Alors que les États-Unis s'apprêtent à accueillir la Coupe du Monde 2026, la Russie travaille à l'organisation d'un tournoi parallèle cet été, une compétition destinée aux nations non qualifiées pour le Mondial officiel.

Cette initiative, perçue comme une manœuvre de soft power pour faire pression sur la FIFA et obtenir la levée des sanctions, verrait la participation du Cameroun. Les Lions Indomptables, probablement sous la direction de leur entraîneur Marc Brys, pourraient ainsi défendre leurs couleurs aux côtés d'autres sélections telles que la Serbie, la Grèce, le Chili, le Nigeria ou encore la Chine .

Cette invitation place la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) devant une décision aussi stratégique que délicate. Après l'élimination douloureuse des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce projet représente une opportunité de maintenir une équipe nationale compétitive en activité et de redonner du temps de jeu à ses cadres . Pour Marc Brys, dont le passage à la tête des Lions a été marqué par des tensions avec la Fédération, notamment autour du paiement de ses salaires, cet événement pourrait être l'occasion de consolider son projet sportif dans un contexte apaisé .

La participation du Cameroun à cette compétition n'est pour l'instant qu'une hypothèse, mais elle soulève déjà des questions géopolitiques et sportives majeures. S'engager aux côtés de la Russie, dont les instances footballistiques sont suspendues par la FIFA, est un pari risqué.

Cependant, dans un pays où la passion du football est reine, l'idée de voir les Lions évoluer dans un tournoi international, même alternatif, pourrait séduire un public avide de voir son équipe briller à nouveau. Cette Coupe du Monde alternative pourrait bien devenir la nouvelle frontière d'un football globalisé, où les nations en marge du Mondial officiel cherchent à écrire leur propre histoire.